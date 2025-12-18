6 bộ phim điện ảnh Việt có doanh thu 'bết bát' nhất năm 2025

(VTC News) -

Năm 2025 đánh dấu một trong những mùa phim sôi động và giàu thành tựu nhất của điện ảnh Việt trong thập kỷ gần đây. Tuy nhiên bên cạnh những "cú nổ phòng vé", không ít phim có doanh thu thấp dưới mức 1 tỷ đồng, con số báo hiệu thua lỗ.

Thế hệ kỳ tích (826 triệu đồng)

Là phim điện ảnh thứ 2 của đạo diễn Hoàng Nam sau dự án trăm tỷ Đèn âm hồn ra mắt đầu năm 2025, tuy nhiên Thế hệ kỳ tích lại có số phận hoàn toàn trái ngược. Sau 1 tuần ra rạp, phim hiện chỉ thu về hơn 800 triệu đồng.

Theo số liệu của Box Office Vietnam, Thế hệ kỳ tích chỉ bán được 9 vé trên tổng số 155 suất chiếu trong ngày 17/12. Với tốc độ như hiện tại, phim sẽ sớm phải rời rạp và khó vượt qua con số 1 tỷ đồng.

Ra mắt vào những ngày cuối năm 2025, phim được kỳ vọng truyền tải tinh thần tích cực, kể câu chuyện khát vọng lập thân, lập nghiệp của người trẻ trong xã hội hiện đại.

Phim có sự tham gia của NSND Bùi Bài Bình, NSND Thanh Hoa cùng dàn diễn viên trẻ, trong đó có một số gương mặt lần đầu chạm ngõ điện ảnh như con trai NSND Trần Lực, con gái NSƯT Chiều Xuân.

Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu ra rạp, bộ phim không tạo được sức hút. Nhiều suất chiếu ghi nhận tình trạng khán giả thưa thớt, lượng vé bán ra thấp.

Tại buổi công chiếu phim, đạo diễn Hoàng Nam tiết lộ đã bỏ ra hơn 26 tỷ để đầu tư cho dự án lần này. Chỉ sau một ngày phim ra rạp, nam đạo diễn thừa nhận “rất buồn vì cú ngã đau”. Anh chia sẻ sẽ quay trở lại cuộc sống thường nhật, chấp nhận sự thật bộ phim thất bại ở phòng vé.

Trái tim què quặt (828 triệu đồng)

Khởi chiếu vào đầu tháng 11/2025, Trái tim què quặt phải rời rạp sau 2 tuần ra mắt, thu về 828 triệu đồng. Con số chắc chắn khiến nhà sản xuất chịu lỗ.

Dù được chuyển thể từ tiểu thuyết Pháp lừng danh và đánh dấu sự trở lại của Quách Ngọc Ngoan sau 7 năm, tuy nhiên điều này cũng khó để cứu vãn bộ phim.

Trái tim què quặt có phần hình ảnh trau chuốt với những khung hình đầy chất thơ. Tuy nhiên, ngoài Quách Ngọc Ngoan, phim không có gương mặt phòng vé hay đủ nổi tiếng để thu hút khán giả. Bên cạnh đó, phim có nhịp điệu chậm, lời thoại thiếu tự nhiên, văn vở nên khá xa lạ với khán giả đại chúng.

Bịt mắt bắt nai (697 triệu đồng)

Tác phẩm của đạo diễn Hoàng Thơ khởi chiếu vào cuối tháng 10/2025. Tuy nhiên chỉ sau hơn nửa tháng, phim phải rút lui với doanh thu chưa đến 700 triệu đồng. Bên cạnh doanh thu thảm hại, tác phẩm này vấp phải loạt ý kiến trái chiều xoay quanh chất lượng kịch bản, diễn xuất và thông điệp.

Nhiều khán giả nhận xét Bịt mắt bắt nai gây ức chế vì kịch bản phi lý, thiếu logic, thông điệp rời rạc. Ngoài ra, diễn xuất của các diễn viên trong phim còn nhiều hạn chế, lời thoại và biểu cảm gượng gạo. Thậm chí, cảnh nóng bị chê lạm dụng một cách phản cảm gây phản ứng ngược.

Mưa trên cánh bướm (647 triệu đồng)

Tác phẩm của đạo diễn Dương Diệu Linh kết thúc hành trình phòng vé với doanh thu gần 650 triệu đồng. Phim có nội dung thú vị về một bà nội trợ tìm đến thầy pháp online để níu giữ trái tim người chồng ngoại tình của mình.

Đáng chú ý, Mưa trên cánh bướm từng đạt thành tích tại quốc tế trước khi về rạp Việt. Phim nhận hai giải tại Tuần lễ phê bình phim quốc tế Liên hoan phim Venice, gồm giải Circolo del Cinema Verona cho phim sáng tạo nhất (do các nhà phê bình phim quốc tế dưới 35 tuổi chấm) và giải cao nhất của hạng mục này - IWONDERFULL Grand Prize cho phim hay nhất.

Tuy nhiên, tác phẩm lại không nhận được sự quan tâm của khán giả Việt. Ra mắt vào đầu năm 2025, phim của đạo diễn Dương Diệu Linh lép vế tại phòng vé trước dàn đối thủ khởi chiếu cùng thời điểm.

Đợi gì mơ đi (309 triệu đồng)

Giống với trường hợp trên, Đợi gì mơ đi cũng "tụt lại" trên bản đồ doanh thu Việt trong năm 2025 dù được khen ngợi về cốt truyện. Phim khai thác hành trình của một ông chủ tịch phường về hưu, muốn có một chiếc xe di động để làm nghề xăm mà bản thân đam mê từ lúc trẻ.

Sau khi khởi chiếu, phim nhận được phản hồi tương đối tích cực về nội dung. Tuy nhiên, tác phẩm không được quảng bá nhiều, ít xuất hiện trên mạng xã hội. Dàn diễn viên cũng chưa có gương mặt đủ sức tạo hiệu ứng truyền thông mạnh.

Chính vì vậy, tác phẩm của đạo diễn Lâm Minh Khôi rời rạp với doanh thu hơn 300 triệu đồng.

Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu (153 triệu đồng)

Bộ phim có doanh thu thấp nhất điện ảnh Việt trong năm 2025 là Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu. Phim do Hoàng Anh Duy làm đạo diễn lẫn đóng nam chính có dàn diễn viên tiếng tăm, như Cát Phượng, NSƯT Mỹ Uyên... nhưng vẫn thất bại, chỉ thu về 153 triệu đồng sau 2 tuần chiếu. Con số này khiến nhà sản xuất chịu thua lỗ nặng.

Tuy nhiên việc bộ phim có doanh thu "bết bát" là điều dễ hiểu. Ngay từ khi ra mắt, bộ phim nhận nhiều tranh cãi. Nhiều khán giả nhận đánh giá đây là dự án thảm hoạ với phần kịch bản hời hợt, nhiều sạn và thiếu thông điệp.

Tác phẩm của của Hoàng Anh Duy cũng gặp ồn ào về mâu thuẫn nội bộ của đoàn làm phim. Thậm chí diễn viên chính của phim là Cát Phượng cũng phải lên tiếng chê bai phim dở, thừa nhận đạo diễn yếu nghề.