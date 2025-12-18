Cô gái ở với bố mẹ vẫn tiêu hơn 5 triệu/tháng: Hoang phí hay tiết kiệm?

(VTC News) -

Bài chia sẻ bảng chi tiêu cá nhân của một cô gái trẻ vừa ra trường mới đây đang được "mổ xẻ" và gây tranh cãi trên mạng xã hội. Không khoe thu nhập “khủng”, cũng không kể chuyện chi tiêu thiếu trước hụt sau, cô gái chọn cách công khai từng khoản tiền hàng tháng và nhờ cộng đồng góp ý để có thể tiết kiệm thêm.

Thế nhưng, thay vì nhận về toàn lời động viên, bảng chi tiêu này lại mở ra một cuộc tranh luận không nhỏ xoay quanh khái niệm “tiết kiệm” của người trẻ hiện nay.

Trong bài đăng, cô gái viết khá khiêm tốn: “Đây là bảng kế hoạch chi tiêu hàng tháng của em. Các chị giúp em xem có vén khéo được ở khoản nào không, vì em muốn tiết kiệm thêm mỗi năm khoảng 9 triệu đồng (để sau có thể tự mua vé máy bay về quê ăn Tết mà không cần xin bố mẹ). Lần đầu em đăng còn nhiều sai sót, mong các chị góp ý nhẹ nhàng cho em”. Lời nhờ vả chân thành ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Cô gái có mức lương cố định hơn 12 triệu đồng/tháng. Hiện cô sống cùng bố mẹ nên không phải lo các khoản lớn như tiền thuê nhà, điện nước hay ăn uống hằng ngày. Các khoản chi cụ thể gồm: 1,3 triệu đồng cho đồ uống trong những ngày đi làm; 2,5 triệu đồng cho ăn uống bên ngoài, đi chơi, mua sắm cùng bạn bè, bao gồm cả đồ dùng cá nhân, mỹ phẩm, quần áo; 1 triệu đồng tiền xe cộ (chủ yếu là Grab); 500 nghìn đồng cho hiếu hỉ, lễ lạt; và 6 triệu đồng tiết kiệm cố định mỗi tháng. Tổng chi là 11,3 triệu đồng, còn dư khoảng 830.000 đồng được cô để riêng cho chi tiêu dịp Tết.

Bảng chi tiêu được cô gái chia sẻ

Như vậy, mỗi tháng cô gái tiết kiệm được 6 triệu đồng, tương đương 50% thu nhập, con số mà không ít người đi làm mơ ước. Tuy nhiên, vì có những dự định cá nhân trong tương lai và mong muốn tự chủ tài chính, không phụ thuộc gia đình, cô hy vọng có thể tiết kiệm thêm 1–2 triệu đồng mỗi tháng.

Một số ý kiến cho rằng tiết kiệm được 50% thu nhập đã là điều đáng ghi nhận, và người trẻ không thể sống như “tu hành khổ hạnh” chỉ để tích tiền: “Tiền làm ra để sống chứ không phải chỉ để để dành. Quan trọng là có kế hoạch, không vay mượn, không phụ thuộc”; "Gen Z thế này là quá giỏi rồi, vẫn tiết kiệm được 1/2 lương, hơn con gái tôi nhiều, tháng nào cũng đi đu idol hết cả lương"...

Nhưng chính chi tiết “ở cùng bố mẹ” lại trở thành tâm điểm tranh cãi. Với nhiều người, đây được xem là điều kiện “vàng” để tích lũy. Vì thế, phản ứng của không ít dân mạng khá gay gắt: “Tôi chưa thấy bạn tiết kiệm chỗ nào. Không có bố mẹ chắc âm quá”; “Ở cùng bố mẹ, không phải đóng tiền nhà, tiền ăn mà vẫn chi tiêu thoải mái như vậy thì rõ ràng là đang hưởng lợi từ gia đình”, "Ở nhà bố mẹ mà vẫn tiêu gần hết lương thì quá hoang”; “Không mất tiền nhà, tiền ăn mà cũng hết hơn 5 triệu/tháng?”…

Chính sự đối lập này khiến bảng chi tiêu tưởng chừng rất cá nhân lại trở thành đề tài gây tranh cãi rộng rãi về lối sống của giới trẻ hiện nay.

Nhiều bạn trẻ nói rằng, nếu nhìn kỹ vào các con số, chi tiêu của cô gái không phải là con số bất thường với người trẻ sống ở thành phố. Khoản gây chú ý nhất là 1,3 triệu đồng cho cà phê, trà sữa; khi chia trung bình thì tương đương hơn 40 nghìn đồng mỗi ngày, đúng bằng giá một ly đồ uống phổ biến hiện nay. Từ góc nhìn này, mức chi không còn quá “khó hiểu”, mà phản ánh khá sát đời sống sinh hoạt của nhiều nhân viên văn phòng trẻ ở đô thị.

Về giải pháp tiết kiệm thêm, đồ uống mỗi ngày được đa số cho là khoản dễ cắt giảm nhất: “Em uống nước gì mà mắc thế? Mỗi ngày một cốc trà sữa à, bớt đi nào”; “1,3 triệu tiền nước là ngày nào cũng cà phê, trà sữa rồi. Vừa tốn tiền vừa không tốt cho sức khỏe”; hay “Một tuần đặt chỉ tiêu uống 2 lần thôi, còn lại mang nước lọc đi làm”....những lời khuyên vừa thẳng thắn vừa rất đời thường liên tục xuất hiện.

Nếu giảm chi phí đồ uống xuống khoảng 600 - 700 nghìn đồng mỗi tháng, tổng chi sẽ nhẹ đi đáng kể mà chất lượng sống không thay đổi quá nhiều. Đây là gợi ý được nhiều người đồng tình nhất, bởi nó không yêu cầu hy sinh quá lớn, nhưng vẫn giúp cô gái tiến gần hơn mục tiêu tiết kiệm.

(Ảnh minh họa: AI)

Từ câu chuyện này, tranh cãi không chỉ nằm ở các con số, mà còn ở quan điểm sống. Một bên cho rằng, khi đã có lợi thế ở cùng bố mẹ, người trẻ nên tận dụng tối đa để tích lũy. Bên còn lại nhìn nhận, việc tiết kiệm được 50% thu nhập đã là nỗ lực đáng ghi nhận, và chi tiêu cho những niềm vui nhỏ mỗi ngày cũng là một phần của cuộc sống.

Bảng chi tiêu của cô gái trẻ, suy cho cùng, giống như tấm gương phản chiếu cách mỗi người định nghĩa “hợp lý” trong tài chính cá nhân. Và có lẽ, chính sự khác biệt ấy mới là điều khiến câu chuyện này tiếp tục được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.