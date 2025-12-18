+
Giới trẻ Hà thành mê mẩn check-in thảo nguyên hoa bách nhật
(VTC News) -
Vườn cúc bách nhật nở rộ thành thảm hoa tím rộng 14.000m2 tại thảo nguyên hoa trên đường Thạch Cầu (Hà Nội) thu hút các bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh.
Vân Khánh
Tin mới
Bệnh nhân nguy kịch vì tự ý ngưng điều trị cường giáp
12:36 18/12/2025
Tin tức
Giới trẻ Hà thành mê mẩn check-in thảo nguyên hoa bách nhật
12:31 18/12/2025
Reels
Cập nhật tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay: Việt Nam bám sát Indonesia
12:16 18/12/2025
Hậu trường
Cập nhật SEA Games mới nhất 18/12: U22 Việt Nam đấu U22 Thái Lan
12:14 18/12/2025
Bóng đá Việt Nam
U22 Việt Nam đấu Thái Lan: Cẩn thận trọng tài xử ép
12:11 18/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Thu 5.200 tỷ đồng từ đấu giá biển số xe trong năm 2025
12:02 18/12/2025
Tin nóng
'Trân thành' hay 'Chân thành' mới đúng chính tả?
11:59 18/12/2025
Hỏi - Đáp
Quảng Ngãi rà soát các tổ chức liên quan dự án 'Nuôi em'
11:49 18/12/2025
Bản tin 113
Báo Thái Lan: Tuyển nữ Việt Nam rõ ràng không việt vị, cả sân ngỡ ngàng
11:36 18/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Tăng cường giáo dục thể chất và dinh dưỡng học đường
11:32 18/12/2025
Giáo dục
Sập giàn giáo tại Nhà thi đấu Phú Thọ ở TP.HCM, một người tử vong
11:31 18/12/2025
Tin nhanh 24h
Từng điên tiết 'đấu loa' với hàng xóm, tôi mừng vì mức phạt gây ồn lên 160 triệu
11:30 18/12/2025
Ý kiến
Cụ bà U80 'gây bão' khi diện bikini khoe cơ bắp tại cuộc thi thể hình
11:20 18/12/2025
Chuyện bốn phương
CEO Huỳnh Quang Liêm: AI là năng lực cốt lõi, động lực tăng trưởng mới của VNPT
11:15 18/12/2025
AI
Nữ thủ lĩnh 16 tuổi học giỏi, đa tài, dẫn dắt dự án thay đổi cộng đồng
11:15 18/12/2025
Chân dung
Hơn 10 năm chờ đợi, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sắp đón bệnh nhân đầu tiên
11:07 18/12/2025
Tin tức
Tấn công cá nhân nữ trọng tài Lào là kiểu cổ vũ xấu xí chỉ có ở 'sâu mạng'
11:02 18/12/2025
Giới trẻ
Sau 1 năm vận hành, metro Bến Thành - Suối Tiên phục vụ gần 19 triệu lượt khách
11:01 18/12/2025
Tin nhanh 24h
Lộ trình giảm dần lượng đường trên sản phẩm Vinamilk
10:54 18/12/2025
Kinh tế
Bị nợ lương 3 tháng vẫn dự SEA Games, võ sĩ Thái Lan ấm ức tố 'người nhà' xử ép
10:47 18/12/2025
Võ Thuật
Gia tăng trẻ nhập viện vì rối loạn cảm xúc liên quan mạng xã hội
10:46 18/12/2025
Tin tức
Apec Group hỗ trợ 5 tỷ đồng cho các địa phương chịu ảnh hưởng sau mưa lũ
10:45 18/12/2025
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Cập nhật lịch tuyển sinh lớp 6 các trường 'hot' tại Hà Nội năm học 2026 - 2027
10:41 18/12/2025
Tuyển sinh
Hoàn tất giải phóng mặt bằng cho Metro số 2 TP.HCM, khởi công đầu năm 2026
10:38 18/12/2025
Tin nhanh 24h
The Parkland và bước khởi đầu của Imperia Ocean City tại khu Đông Hà Nội
10:37 18/12/2025
Dự án
Học vấn đáng nể của 4 BTV Vietnam Today xuất thân Học viện Ngoại giao
10:30 18/12/2025
Sao Việt
Phát hiện quả bom chứa hơn 87kg thuốc nổ cạnh khu chợ và bến xe ở Huế
10:29 18/12/2025
Tin nóng
Chiến dịch Quang Trung: Gác niềm riêng, bộ đội giúp dân dựng lại mái nhà
10:25 18/12/2025
Đời sống
Giây phút xe cứu thương lao vào đuôi xe đầu kéo trên cao tốc TP.HCM-Dầu Giây
10:23 18/12/2025
Reels
Triệt phá đường dây lừa đảo 7.500 tỷ đồng, gần 3.000 người Việt sập bẫy
10:16 18/12/2025
Bản tin 113