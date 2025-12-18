Suất ăn 38.000 đồng bị tố ít, trường nói học sinh có thể mua thêm thức ăn

(VTC News) -

Chiều 17/12, mạng xã hội lan truyền hình ảnh suất ăn trưa được cho là của trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn, TP.HCM) kèm theo lời phản ánh “lèo tèo”, ít thức ăn dù giá gần 40.000 đồng/suất.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của phụ huynh, học sinh và dư luận, đặt ra câu hỏi về chất lượng, định lượng cũng như sự minh bạch của bữa ăn bán trú trong trường học.

Suất ăn bán trú có giá gần 40.000 đồng được lan truyền trên mạng xã hội chiều 17/12.

Trưa nay (18/12), phóng viên Báo Điện tử VTC News có mặt tại Trường THPT Trưng Vương để ghi nhận thực tế, đồng thời trao đổi với đại diện nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh và lắng nghe ý kiến trực tiếp từ học sinh đang ăn bán trú tại đây.

Theo nội dung lan truyền, suất ăn bị phản ánh có giá 38.000 đồng nhưng phần món mặn khá ít, khiến nhiều học sinh không đủ no. Một số phụ huynh cho rằng với mức giá này, bữa ăn cần tương xứng hơn, đặc biệt trong bối cảnh học sinh THPT đang ở độ tuổi phát triển, nhu cầu năng lượng cao.

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Văn Thoại, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THPT Trưng Vương, cho biết việc kiểm tra chất lượng suất ăn không chỉ diễn ra sau sự việc này mà đã được thực hiện thường xuyên từ trước.

“Chúng tôi vẫn kiểm tra định kỳ. Cá nhân tôi cũng trực tiếp ăn thử và thấy chất lượng đồ ăn ổn, từ hương vị đến độ tươi”, ông Thoại nói.

Phụ huynh học sinh kiểm tra món ăn bán trú tại trường THPT Trưng Vương trưa 18/12.

Tuy nhiên, theo ông Thoại, vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất lại nằm ở số lượng. Có hai luồng ý kiến, một số phụ huynh thấy con ăn ổn, không có vấn đề gì. Nhưng một số khác cho rằng suất ăn hơi ít so với sức ăn của con mình. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào từng học sinh, em ăn nhiều thì thấy thiếu, em ăn ít thì lại dư.

Trong bữa trưa nay 18/12, phóng viên ghi nhận, suất ăn gồm cơm, canh, món mặn, rau luộc và sữa chua. Học sinh có thể lấy thêm cơm và canh nếu có nhu cầu. Một số em cho biết cơm và canh nhìn chung không thiếu, nhưng cơm lấy thêm thường bị nguội.

Em N.Q.T.D, học sinh lớp 12, nhận xét: “Em thấy thức ăn của trường nhìn chung ổn, giá 38.000 đồng là phù hợp. Mỗi ngày có 4 món để lựa chọn, ngày chay có thêm món chay. Canh và cơm có thể lấy thêm. Tuy nhiên, phần món mặn trong mỗi suất thì bị giới hạn”.

Suất ăn bán trú tại trường THPT Trưng Vương trưa 18/12.

Một học sinh khác cho rằng cơm và canh đủ, nhưng phần món chính hơi ít so với sức ăn của học sinh, nhất là các học sinh nam. Các món cá rất ngon, như cá kho thơm hay cá kho tộ, nhưng những món gà hoặc món khác thì hơi ít.

Trong khi đó, em Đ.Q.Đ học sinh lớp 12 cho biết: “Đầu năm thì đồ ăn còn nhiều, nhưng càng về sau càng ít. Có bữa ăn xong, chiều ngủ dậy đã đói. Em so sánh với bên ngoài, 35.000 đồng ăn cơm tấm còn ngon hơn suất ăn trong trường”.

Theo cô Lương Bích Nga, Phó Hiệu trưởng trường THPT Trưng Vương, giá suất ăn hiện tại là 38.000 đồng, không phải gần 40.000 đồng như một số thông tin trên mạng xã hội. Mức giá này đã được giữ ổn định và áp dụng cho toàn bộ học sinh đăng ký bán trú.

“Nhà trường đang áp dụng mô hình mua suất ăn công nghiệp. Đơn vị cung cấp thuê địa điểm trong trường để nấu, giúp học sinh được ăn suất ăn nóng. Trường có thể kiểm tra nguồn gốc nguyên vật liệu khi đưa vào và theo dõi quy trình chế biến”, cô Nga cho biết.

Chưa tăng tiền suất ăn bán trú

Liên quan đến việc kiểm soát định lượng suất ăn, cô Lương Bích Nga cho biết trong hợp đồng với đơn vị cung cấp đều có bảng tính định lượng chi tiết. Tuy nhiên, với suất ăn đã chế biến, việc kiểm soát chủ yếu dựa vào quan sát thực tế và phản hồi của học sinh.

“Sau khi hình ảnh món thịt viên chiên được lan truyền, nhà trường đã làm việc ngay với đơn vị cung cấp. Chúng tôi ghi nhận rằng chỉ riêng món này có vấn đề, còn các món khác nhìn chung ổn. Với món thịt viên, trường đề nghị tăng từ 8 viên lên 10 - 12 viên nếu tiếp tục đưa vào thực đơn”, cô Nga nói.

Lãnh đạo nhà trường, phụ huynh học sinh trao đổi với phóng viên về chất lượng bữa ăn bán trú tại trường.

Nhà trường cũng cho biết sẽ tăng cường kiểm tra trực tiếp, thậm chí cân định lượng một số món khi ra suất, để tránh tái diễn phản ánh tương tự.

Một nội dung được nhiều phụ huynh quan tâm là đề xuất tăng giá suất ăn từ 38.000 đồng lên 40.000 đồng. Theo cô Nga, ban đại diện cha mẹ học sinh từng đề xuất phương án này nhằm cải thiện chất lượng, nhất là với những học sinh có nhu cầu ăn nhiều.

“Tuy nhiên, nhà trường chưa đồng ý vì lo ngại việc tăng đồng loạt 2.000 đồng có thể gây khó khăn cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trường đang cố gắng miễn, giảm chi phí bán trú và cả suất ăn cho học sinh yếu thế”, cô Nga cho biết.

Thay vào đó, nhà trường đề xuất phương án linh hoạt hơn: học sinh có thể mua thêm thức ăn với giá 2.000 - 3.000 đồng tại căn tin, hoặc phụ huynh chủ động chuẩn bị thêm phần ăn nếu cần.

Ở góc nhìn phụ huynh, ông Lê Trung Kiên, phụ huynh học sinh lớp 10A11, cho rằng mức 38.000 đồng là thấp so với mặt bằng chung.

“Tôi ủng hộ việc tăng thêm 2.000 đồng để cải thiện chất lượng. Đồng thời, nên có đường dây nóng để phụ huynh, học sinh phản ánh kịp thời về bữa ăn”, ông Kiên đề xuất.

Lãnh đạo nhà trường cũng cho biết, đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường THPT Trưng Vương hoạt động tại đây 9 năm, mỗi ngày nấu khoảng 2.000 suất. Theo nhà trường, các quy trình an toàn thực phẩm như lưu mẫu vẫn được thực hiện đầy đủ, căn tin lưu một mẫu, trường lưu thêm một mẫu tại phòng y tế để tự kiểm tra.