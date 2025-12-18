Đóng

Câu nói 'HDPE' lan truyền: Vì sao xu hướng này khiến nhiều nói theo?

(VTC News) -

Khi lướt mạng xã hội, không ít người bắt gặp những đoạn clip với câu nói được lặp đi lặp lại, 'HDPE thì ngon luôn' đang được cư dân mạng lan truyền rầm rộ.

Nguồn:
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới