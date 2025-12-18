Petrovietnam thúc đẩy lộ trình xây dựng thị trường điện cạnh tranh

(VTC News) -

Sáng 17/12, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) phối hợp cùng Cục Điều tiết Điện lực (ERAV - Bộ Công Thương), Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) tổ chức Hội thảo trao đổi về kế hoạch hệ thống điện - thị trường điện năm 2026 và Thông tư quy định vận hành thị trường điện bán buôn cạnh tranh (hướng dẫn Luật Điện lực số 61 năm 2024).

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Năm 2025 là năm nước ta chịu nhiều thiệt hại lớn do biến đổi khí hậu do những cơn bão lớn, những đợt hạn hán, nắng nóng kỷ lục. Những diễn biến bất thường về thời tiết cũng ảnh hưởng lớn đến thị trường điện của Việt Nam khi lần đầu tiên tăng trưởng điện thấp hơn so với dự báo, nhiều nhà máy nhiệt điện chỉ được điều động phát điện ở mức hạn chế do thủy điện được điều động hết công suất.

Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện của Nhân dân, phát triển kinh tế đất nước, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về "điện phải đi trước một bước", việc minh bạch kế hoạch vận hành hệ thống điện, thị trường điện và hoàn tất lộ trình xây dựng thị trường điện cạnh tranh là cực kỳ cấp bách.

Báo cáo tại hội thảo, ông Hoàng Quốc Huy - đại diện Ban Điện và Năng lượng Tái tạo Petrovietnam - cho biết, Tập đoàn hiện có 12 nhà máy điện với tổng công suất thiết kế khoảng 8.249 MW, chiếm khoảng 9,1% công suất lắp đặt toàn hệ thống điện quốc gia.

Sản lượng điện của Petrovietnam trong năm 2025 dự kiến đạt khoảng 31,2 tỷ kWh, so với kế hoạch là 41 tỷ kWh (theo Quyết định số 3047/QĐ-BCT ngày 15/11/2024 của Bộ Công Thương). Đáng lưu ý, trung bình các nhà máy điện của Petrovietnam có chỉ số tải lũy kế chỉ đạt hơn 50% (được huy động cao nhất là 66%, thấp nhất là 7% công suất).

Tại hội thảo, đại diện NSMO giới thiệu hai tham luận gồm: Kế hoạch vận hành hệ thống điện năm 2026 và Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2026. Đáng chú ý, NSMO đã đưa ra 3 giả thiết tăng trưởng phụ tải điện trong năm 2026, đồng thời đưa ra phân tích và dự kiến huy động phát điện cho từng nhà máy của Petrovietnam. Đại diện Cục Điều tiết điện lực cũng thông tin về lộ trình xây dựng thị trường điện cạnh tranh quốc gia.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận và đóng góp ý kiến đối với công tác điều hành, huy động điện của NSMO, cũng như lộ trình xây dựng thị trường điện cạnh tranh, minh bạch. Đáng chú ý, các ý kiến tập trung vào vấn đề giá khí, giá điện khí và việc huy động phụ tải cho các nhà máy điện khí, nhằm đảm bảo sản xuất tối ưu, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.