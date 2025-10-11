Chi 800 nghìn đồng bọc bạt ô tô tránh lũ, chủ xe Thái Nguyên bảo toàn 'xế cưng'

(VTC News) -

Phương án bọc kín ô tô bằng bạt chống nước được chú ý như một giải pháp sáng tạo và chi phí thấp để tránh nguy cơ xe bị ngập nước.

Khi mực nước dâng cao, lớp bạt kín sẽ giúp phương tiện nổi lên, giữ khô ráo khoang máy và nội thất. Khi nước lũ rút, nhiều chủ xe đã chia sẻ kết quả bảo vệ xe an toàn của mình trên mạng xã hội.

Anh Hoàng Thắng (Thái Nguyên) cùng chiếc xe được giữ an toàn với phương pháp bọc bạt. (Ảnh: FBNV)

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VTC News, anh Thắng và chị Thơm (Thái Nguyên) cho biết chiếc xe Mazda của gia đình vẫn an toàn sau trận lũ vừa qua.

Nhận thấy nước lũ lên, anh Thắng đã nhờ người thân mua bạt để bọc ô tô với mức giá khoảng 800 nghìn đồng. Theo kinh nghiệm, bạt phải mới 100% (vì có trường hợp dùng bạt cũ từ vụ lũ trước để tái sử dụng, nước vẫn ngấm vào), đồng thời phải mua bạt thật rộng trùm hết cả xe.

Sau đó, bạt được trải ra và làm sạch, đảm bảo không có bụi, đá, cát, sỏi vì những tạp chất này dễ gây rách khi xe tiến vào. Gia đình đã buộc túm hết đỉnh ở 4 góc xe, đảm bảo nước mưa không thể lọt vào.

Bước cố định xe để không bị trôi rất quan trọng, đảm bảo dây buộc phải thật cao. Vì nếu buộc thấp, khi nước lên, dây sẽ kéo xe xuống dưới.

Theo chị Thơm, ba gia đình xung quanh đều đã áp dụng giải pháp này và bảo vệ được chiếc xe của mình.

Xe trong quá trình bọc bạt. (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, nhiều trường hợp áp dụng phương pháp này lại nhận về những thiệt hại đáng tiếc do không cố định chắc chắn. Khi nước lên cao, chiếc xe trở thành một chiếc thuyền nổi lềnh bềnh và hoàn toàn mất kiểm soát trước dòng chảy. Nhiều chủ xe đã phải chứng kiến cảnh phương tiện của mình bị va quệt mạnh vào các vật cản như tường, cột, gây hư hỏng thân vỏ.

Chiếc ô tô bọc bạt nhưng không thành công và bị cắm thẳng đầu xe xuống đất. (Ảnh: OFFB)

Một trường hợp khác cũng áp dụng bọc bạt và gây bão mạng xã hội những ngày qua khi bị thất lạc xe. Theo bài viết được đăng tải, chủ xe đã cẩn thận bọc kín hai chiếc xe - một KIA Morning và một Mitsubishi Attrage, sau đó đỗ trong sân. Nhưng khi nước dâng quá nhanh, thay vì được bảo vệ an toàn, cả hai chiếc xe đã nổi lên như thuyền, trôi mất tích và phải cầu cứu cộng đồng mạng tìm lại tài sản.

May mắn, sau khoảng 1 ngày, cả hai chiếc ô tô của gia đình đã được tìm thấy ở cách nhà khoảng 500 mét, tại đường Bến Oánh, gần sông Cầu (Thái Nguyên).

Bài đăng tìm xe sau khi áp dụng phương pháp bọc bạt và bị lũ cuốn trôi của một chủ xe ở Thái Nguyên. (Ảnh: OFFB)

Từ những bài học kinh nghiệm trong mùa lũ, các chuyên gia kỹ thuật ô tô và cộng đồng người dùng đã đưa ra những lời khuyên quan trọng nhằm áp dụng phương pháp này một cách an toàn nhất.

Trước hết, bọc bạt chỉ nên được coi là giải pháp ứng phó cuối cùng khi không thể đưa xe đến nơi cao ráo hơn hoặc kê kích an toàn.

Bạt để bọc xe phải là loại chống thấm chất lượng cao, dày dặn. Đồng thời, xe phải được cố định cực kỳ chắc chắn bằng dây thừng hoặc cáp để neo xe (qua bánh xe hoặc gầm xe) vào các vật thể cố định, vững chãi.

Hơn nữa, phương pháp này tuyệt đối không phù hợp với những khu vực có dòng nước chảy xiết hoặc lũ quét vì lực nước quá mạnh có thể làm đứt mọi dây neo. Chủ xe cũng nên lưu ý hạn chế thời gian xe ngâm trong nước, cố gắng di chuyển xe ra khỏi vùng ngập ngay khi điều kiện cho phép.