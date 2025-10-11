Giám đốc gara ô tô chia sẻ cách xử lý xe bị ngập nước

(VTC News) -

Tại một xưởng sửa chữa ô tô lớn tại phố Nguyễn Thị Định (Hà Nội), một số xe ô tô đã được xe cứu hộ di chuyển từ Thái Nguyên về ngay trong đêm để sửa chữa.

Anh Nguyễn Thanh Nhàn, Giám đốc Garage SĐ361, cho biết lượng xe mới về còn ít và hiện còn trên 30 chiếc đã đặt lịch hẹn xong vẫn chưa thể di chuyển về xưởng do tình trạng ngập sâu trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Do vậy, các xe cứu hộ phải di chuyển đường khác, dẫn tới thời gian lâu hơn và chi phí vận chuyển cũng tăng cao.

Tình trạng chung của những chiếc xe ngập sau trận lũ vừa qua là lớp bùn đất bám toàn bộ cả ngoài và bên trong nội thất, phần động cơ xe. Theo anh Nhàn, việc cứu hộ, sửa chữa ô tô ngập nước giống như "cấp cứu" vì càng để lâu, các chi tiết càng dễ bị hỏng hóc.

Chiếc xe trong tình trạng ngập tới nóc. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Với xe ngập tĩnh, cần ưu tiên xử lý phần điện của xe. "Chúng tôi phải bóc hết phần sàn ra, sấy lại hệ thống điện, hộp điều khiển, táp-lô,... Chúng tôi rất mong việc sửa chữa thuận lợi để giảm chi phí cho chủ xe", anh Nhàn chia sẻ.

Theo anh Nhàn, phần điện nếu để lâu sẽ xảy ra nguy cơ chập cháy, nên các kĩ thuật viên tại xưởng phải ưu tiên kiểm tra.

"Xử lý nhanh, chủ xe tiết kiệm được nhiều chi phí. Nếu để lâu không sửa chữa, số tiền khắc phục có thể tới 100 triệu đồng, nhưng nếu xử lý nhanh, số tiền sẽ chỉ còn khoảng 30%", anh Nhàn phân tích.

Phần sàn xe được tháo để kiểm tra. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Động cơ xe khi ngập tĩnh chỉ cần vệ sinh, thay dầu nhớt, dung dịch... để phục hồi lại hoạt động. Nếu chủ xe vội vàng đề nổ, xe có thể bị thuỷ kích và tốn thêm rất nhiều chi phí sửa chữa.

Bình ắc-quy của xe nên được tháo để giảm thiểu rủi ro sự cố phần điện khi xe bị ngập. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Khi xe bị thuỷ kích, lượng nước tràn vào càng nhiều với lực càng mạnh làm cho các tay biên piston bị biến dạng, hỏng hóc. Khi tay biên piston gãy, chất lượng hoạt động của xi-lanh bị giảm sút và làm hỏng trục cơ, thủng vỡ lốc máy, xe hư hỏng nghiêm trọng.

Tay biên bị cong do chủ xe đề lại máy trong tình trạng thuỷ kích. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, lượng ô tô bị ngập tại Thái Nguyên rất lớn và dự kiến trong những ngày tới, nhiều garage tại Hà Nội sẽ tiếp nhận và sửa chữa.

Anh Đỗ Hoàng Trung, chủ của Trung tâm dịch vụ ô tô PAC, cho biết, một nửa xe tiếp nhận sau đợt mưa lũ vừa qua là ngập tĩnh, có xe bị nước vào sàn và chập điện do xử lý chưa đúng cách. Do vậy, chủ xe cần liên hệ với đội cứu hộ và xưởng sửa chữa ô tô để nhận tư vấn, tránh thao tác sai và tốn thêm tiền khắc phục.