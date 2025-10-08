Đóng

Mẹo lái xe qua vùng ngập nước để không chết máy

Khi đi qua vùng ngập nước, lái xe cần đảm bảo những nguyên tắc nhất định để giảm thiểu rủi ro.

Lưu ý khi lái xe qua vùng ngập nước.

