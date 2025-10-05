Đóng

Bảng giá ô tô Ford mới nhất tháng 10/2025

Bảng giá xe ô tô Ford mới nhất tại Việt Nam tháng 10/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Ford là một trong những thương hiệu ô tô lâu đời và nổi tiếng nhất thế giới đến từ Mỹ. Các dòng xe của Ford rất đa dạng, từ sedan, hatchback, SUV đến bán tải, trong đó nổi bật có Ford Ranger, Ford Everest, Ford Explorer và Ford Mustang.

Đặc biệt, Ford Expedition 2025 là mẫu SUV cỡ lớn mang phong cách mạnh mẽ, sang trọng và đầy uy lực. Với thiết kế hiện đại, lưới tản nhiệt nổi bật cùng đường nét dứt khoát, xe toát lên vẻ bề thế và đẳng cấp. Đây được cho là mẫu xe phù hợp cho những ai thích sự rộng rãi và tiện nghi trên mọi hành trình.

Ford Expedition 2025 là mẫu SUV cỡ lớn mang phong cách mạnh mẽ. (Ảnh: xehay)

Khoang nội thất của Expedition 2025 được thiết kế tinh tế, kết hợp vật liệu cao cấp và công nghệ hiện đại. Hệ thống giải trí SYNC 4 với màn hình cảm ứng lớn, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto mang lại trải nghiệm tiện lợi. Ngoài ra, xe còn sở hữu không gian rộng rãi, phù hợp cho cả gia đình và những chuyến đi dài.

Ford Expedition 2025 được trang bị động cơ EcoBoost V6 mạnh mẽ, cho khả năng vận hành êm ái và bứt phá trên nhiều địa hình. Hệ dẫn động thông minh cùng hộp số tự động 10 cấp giúp tối ưu hiệu suất. Xe cũng nổi bật với khả năng kéo vượt trội, phù hợp cho nhu cầu di chuyển đa dạng.

Bảng giá xe ô tô hãng Ford mới nhất tháng 10/2025

Dòng xe Phiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)
Mustang Mach-E  Mustang Mach-E Premium AWD  2 tỷ 599 triệu 
Territory Territory Titanium X 1.5 AT  896 triệu 
Territory Titanium 1.5 AT  840 triệu 
Territory Trend 1.5 AT  762 triệu 
Everest  Everest Platinum 2.0L AT 4x4  1 tỷ 545 triệu 
Everest Platinum 2.0L AT 4x4 Màu Trắng  1 tỷ 553 triệu 
Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4  1 tỷ 468 triệu 
Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 Màu Trắng tuyết  1 tỷ 476 triệu 
Everest Titanium 2.0L AT 4x2  1 tỷ 299 triệu 
Everest Titanium 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết  1 tỷ 307 triệu 
Everest Sport 2.0L AT 4x2  1 tỷ 178 triệu 
Everest Sport Special Edition 2.0L AT 4x2  1 tỷ 199 triệu 
Everest Ambiente 2.0L AT 4x2  1 tỷ 099 triệu 
Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết  1 tỷ 107 triệu 
Ranger Ranger Stormtrak 2.0L AT 4X4 1 tỷ 039 triệu
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 979 triệu
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 Màu Vàng Luxe / Màu Đỏ 987 triệu
Ranger Sport 2.0L 4X4 AT 864 triệu
Ranger Sport 2.0L 4X4 AT Màu Đỏ 872 triệu
Ranger XLS 2.0L 4X4 AT 776 triệu
Ranger XLS 2.0L 4x4 AT Màu Đỏ 784 triệu
Ranger XLS 2.0L 4x2 AT 707 triệu
Ranger XLS 2.0L 4x2 AT Màu Đỏ 715 triệu
Ranger Raptor Ranger Raptor 2.0L 4WD AT 1 tỷ 299 triệu
Ranger Raptor 2.0L 4WD AT Màu Xám / Màu Cam 1 tỷ 307 triệu
Ford Transit Transit Premium+ 18 Chỗ 1 tỷ 091 triệu
Transit Premium 16 Chỗ 999 triệu
Transit Trend 16 Chỗ 907 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương (Tổng hợp)
