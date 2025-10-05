Bảng giá ô tô Ford mới nhất tháng 10/2025

Ford là một trong những thương hiệu ô tô lâu đời và nổi tiếng nhất thế giới đến từ Mỹ. Các dòng xe của Ford rất đa dạng, từ sedan, hatchback, SUV đến bán tải, trong đó nổi bật có Ford Ranger, Ford Everest, Ford Explorer và Ford Mustang.

Đặc biệt, Ford Expedition 2025 là mẫu SUV cỡ lớn mang phong cách mạnh mẽ, sang trọng và đầy uy lực. Với thiết kế hiện đại, lưới tản nhiệt nổi bật cùng đường nét dứt khoát, xe toát lên vẻ bề thế và đẳng cấp. Đây được cho là mẫu xe phù hợp cho những ai thích sự rộng rãi và tiện nghi trên mọi hành trình.

Ford Expedition 2025 là mẫu SUV cỡ lớn mang phong cách mạnh mẽ. (Ảnh: xehay)

Khoang nội thất của Expedition 2025 được thiết kế tinh tế, kết hợp vật liệu cao cấp và công nghệ hiện đại. Hệ thống giải trí SYNC 4 với màn hình cảm ứng lớn, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto mang lại trải nghiệm tiện lợi. Ngoài ra, xe còn sở hữu không gian rộng rãi, phù hợp cho cả gia đình và những chuyến đi dài.

Ford Expedition 2025 được trang bị động cơ EcoBoost V6 mạnh mẽ, cho khả năng vận hành êm ái và bứt phá trên nhiều địa hình. Hệ dẫn động thông minh cùng hộp số tự động 10 cấp giúp tối ưu hiệu suất. Xe cũng nổi bật với khả năng kéo vượt trội, phù hợp cho nhu cầu di chuyển đa dạng.

Bảng giá xe ô tô hãng Ford mới nhất tháng 10/2025

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Mustang Mach-E Mustang Mach-E Premium AWD 2 tỷ 599 triệu Territory Territory Titanium X 1.5 AT 896 triệu Territory Titanium 1.5 AT 840 triệu Territory Trend 1.5 AT 762 triệu Everest Everest Platinum 2.0L AT 4x4 1 tỷ 545 triệu Everest Platinum 2.0L AT 4x4 Màu Trắng 1 tỷ 553 triệu Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 1 tỷ 468 triệu Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 Màu Trắng tuyết 1 tỷ 476 triệu Everest Titanium 2.0L AT 4x2 1 tỷ 299 triệu Everest Titanium 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết 1 tỷ 307 triệu Everest Sport 2.0L AT 4x2 1 tỷ 178 triệu Everest Sport Special Edition 2.0L AT 4x2 1 tỷ 199 triệu Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 1 tỷ 099 triệu Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết 1 tỷ 107 triệu Ranger Ranger Stormtrak 2.0L AT 4X4 1 tỷ 039 triệu Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 979 triệu Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 Màu Vàng Luxe / Màu Đỏ 987 triệu Ranger Sport 2.0L 4X4 AT 864 triệu Ranger Sport 2.0L 4X4 AT Màu Đỏ 872 triệu Ranger XLS 2.0L 4X4 AT 776 triệu Ranger XLS 2.0L 4x4 AT Màu Đỏ 784 triệu Ranger XLS 2.0L 4x2 AT 707 triệu Ranger XLS 2.0L 4x2 AT Màu Đỏ 715 triệu Ranger Raptor Ranger Raptor 2.0L 4WD AT 1 tỷ 299 triệu Ranger Raptor 2.0L 4WD AT Màu Xám / Màu Cam 1 tỷ 307 triệu Ford Transit Transit Premium+ 18 Chỗ 1 tỷ 091 triệu Transit Premium 16 Chỗ 999 triệu Transit Trend 16 Chỗ 907 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.