Cách nhận biết ô tô bị ngập nước, thuỷ kích

Dưới bàn tay phù phép của thợ kỹ thuật, những chiếc xe bị ngập có thể được sửa chữa và tân trang lại trông không khác gì xe mới nhưng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro về hiệu suất vận hành, các chức năng tiện ích hoạt động không ổn định và độ bền bị ảnh hưởng, khiến người mua phải những chiếc xe này thiệt hại về mặt kinh tế.

Kiểm tra mùi ẩm mốc trong xe

Theo anh T.M một chủ Garage sửa chữa ô tô nổi tiếng tại Hà Nội: "Trong tất cả các dấu hiệu nhận biết xe đã từng bị ngập nước, mùi ẩm mốc là dấu hiệu dễ nhận biết nhất. Lý do là nước có thể đọng lại trong các khe hở, thảm sàn, ghế ngồi và nội thất, từ đó gây ra mùi hôi khó chịu, giống như mùi ghế Sofa lâu ngày không được vệ sinh. Mùi này rất khó để loại bỏ hoàn toàn, ngay kể cả khi xe đã được vệ sinh dọn dẹp kỹ lưỡng. Cách tốt nhất để phát hiện là đóng tất cả các cửa xe, tắt điều hòa và ngửi kỹ. Nếu bạn cảm thấy mùi ẩm mốc, có khả năng xe đã từng bị nước ngập".

"Một số salon bán xe có thể sử dụng nước hoa xe hơi hoặc sáp thơm để che giấu mùi này, vì vậy bạn phải tìm kiếm thêm những bằng chứng dưới đây để suy đoán của mình trở nên logic" - anh T.M cho biết thêm.

Kiểm tra dấu hiệu gỉ sét

Xe ngập nước thường dẫn đến sự oxy hóa, gỉ sét ở nhiều bộ phận. Các điểm cần chú ý bao gồm: Bản lề cửa và mui xe; Ốc vít quanh cốp và ghế; Khung kim loại dưới sàn xe và chân ghế...

Sử dụng một chiếc gương nhỏ để soi dưới gầm xe và khu vực khung ghế, nơi khó vệ sinh kỹ. Nếu thấy dấu hiệu gỉ sét hoặc ăn mòn ở những vị trí này, xe có thể đã bị ngập nước. Đặc biệt, nếu lớp sơn có dấu hiệu phồng rộp hoặc nổi bong bóng nhỏ, điều đó có nghĩa có sự oxy hóa bên dưới do nước xâm nhập.

Ghế và thảm nội thất mới hoàn toàn

Ghế và thảm nỉ trên sàn xe là những chi tiết rất khó phục hồi hoàn toàn sau khi xe bị ngập nước, để dọn được sạch là điều không thể. Nếu bạn thấy ghế bọc, bọc nỉ hoặc thảm nỉ đã được thay mới hoàn toàn, điều này có thể là dấu hiệu việc xe từng bị ngập nước.

Hãy cẩn trọng và kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ nội thất. Những điểm cần chú ý bao gồm: Kẽ dây đai an toàn, các con ốc cố định ghế ngồi có dấu hiệu đã vặn mở nhiều lần hay chưa? Các khu vực bảng taplo hay tappi cánh cửa có dấu vết cạy mở không? Đặc biệt, với những xe mới sản xuất khoảng 2-3 năm, nếu các chi tiết này đã bị tác động, bạn nên đặt câu hỏi vì sao các chi tiết này lại được cạy mở để sửa chữa?

Kiểm tra đèn và hệ thống điện

Một dấu hiệu quan trọng khác là hệ thống điện và đèn của xe. Khi nước vào bên trong xe, các đèn pha, đèn hậu thường bị thấm nước qua các gioăng cao su. Bạn có thể thấy hơi nước đọng lại bên trong đèn hoặc các dấu hiệu mờ ố trên chóa đèn. Đây là những vấn đề không thể xử lý triệt để nếu không bóc toàn bộ đèn ra vệ sinh. Ngoài ra, nước có thể làm hỏng các bộ phận điện tử, gây ra hiện tượng trục trặc như đèn nhấp nháy hoặc không hoạt động ổn định.

Các hệ thống điện tử khác cũng cần được kiểm tra kỹ lưỡng, như màn hình, đồng hồ tốc độ, và các nút điều khiển trên bảng taplo. Nếu có bất kỳ dấu hiệu của việc cạy mở, thay mới, đó có thể là dấu hiệu xe đã bị ngập nước.

Khởi động xe và lái thử

Khởi động xe và lái thử để kiểm tra cảm giác lái cũng như hoạt động của động cơ. Xe ngập nước có thể ảnh hưởng đến độ mượt mà khi vận hành. Hãy chú ý đến sự trơn tru của động cơ và hộp số khi xe chạy ở tốc độ thấp lẫn cao. Đồng thời, kiểm tra các tính năng quan trọng như hệ thống phanh, ga tự động và điều hòa (cả chế độ làm mát và sưởi).

Nhận biết xe khả năng đã bị thuỷ kích

Nếu xe là xe lướt, mới sản xuất trong khoảng 1-2 năm, hoặc xe cũ từ 3-4 năm với số km dưới 100.000 km, các chi tiết như bu lông ốc chân máy, chân hộp số và bu lông bưởng máy nếu có dấu hiệu bị tháo vặn, thì có thể xe đã bị hạ xuống để đại tu sửa chữa.

Ngoài ra, nếu đáy cắc te, mặt nắp giàn cò và các chân giắc cảm biến cũng có dấu hiệu bị cạy mở, thì bạn cũng nên nghi ngờ. Việc kiểm tra động cơ và nghe tiếng máy cần có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sửa chữa ô tô, để có thể đưa ra đánh giá chính xác. Tốt nhất, nên bạn nhờ người thân hoặc bạn bè có kinh nghiệm kỹ thuật đi cùng khi mua xe để tránh bị chủ salon lừa gạt.

Kiểm tra lịch sử bảo dưỡng và sửa chữa của xe

Một cách quan trọng khác là kiểm tra lịch sử bảo dưỡng xe. Hãy yêu cầu xem sổ bảo hành và các giấy tờ liên quan đến việc bảo dưỡng và sửa chữa trước đây của xe. Hiện nay, các trạm dịch vụ sửa chữa của các hãng xe đều có thể cung cấp dịch vụ tra cứu lịch sử xe dựa trên số VIN hay còn gọi là số khung, giúp bạn biết được xe có từng bị ngập nước hay gặp phải sự cố nghiêm trọng nào không.

Để nhận biết một chiếc ô tô cũ đã từng bị ngập nước hay thuỷ kích, không phải ai cũng có thể phán đoán chính xác được, nhưng nếu nắm vững các kiến thức cơ bản như chúng tôi vừa nêu trên, bạn có thể một phần nào đó tránh được rủi ro mua phải xe lỗi.

Như đã chia sẻ, tốt nhất bạn nên nhờ người thân, bạn bè, có chuyên môn kỹ thuật hoặc mang xe ra các garage, trạm dịch vụ sửa chữa của hãng có thương hiệu uy tín lâu năm trong nghề để nhờ kiểm tra. Bên cạnh đó, bạn nên tìm những địa chỉ mua bán ô tô đã qua sử dụng uy tín để lựa chọn mua xe.