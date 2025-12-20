Chê tiền thưởng 250 triệu đồng quá ít, nhà vô địch SEA Games nghỉ luôn đội tuyển

(VTC News) -

Theo Thairath, ngôi sao của bóng chuyền nam Thái Lan Kissada Yamine Nilsawai bất ngờ tuyên bố nghỉ thi đấu cho đội tuyển quốc gia ngay sau khi giành huy chương vàng SEA Games 33. Nguyên nhân dẫn đến quyết định này là mâu thuẫn về vấn đề tiền thưởng. Kissada không hài lòng khi mức tiền thưởng cho mỗi vận động viên giành HCV bị cắt gần 50% so với thông báo ban đầu.

Tờ Thairath cho biết trước thềm SEA Games 2025, đội tuyển bóng chuyền Thái Lan được treo thưởng 500.000 baht (hơn 400 triệu đồng) cho mỗi vận động viên giành huy chương vàng. Tuy nhiên, do hạn chế về ngân sách, kế hoạch trên đã không thể triển khai và mức thưởng bị điều chỉnh trở lại như cũ là 300.000 baht (khoảng 250 triệu đồng).

VĐV Yamin hụt hẫng vì chuyện tiền thưởng. (Nguồn: Thairath)

Ngay trước trận chung kết, Kissada lên báo ngỏ ý "xin" thêm tiền thưởng, hy vọng có thể nhận được mức tiền 500.000 bath như hứa hẹn ban đầu.

“Huy chương vàng SEA Games có thể giữ mức 500.000 baht như ban đầu được không, thưa các bác lãnh đạo? Lúc nghe nói sẽ được 500.000, tôi vui lắm nhưng giờ lại còn 300.000 thì thật sự tôi cũng không rõ vì sao. Tôi còn định sửa lại phòng tắm ở nhà nữa, phòng tắm nhà tôi giờ nhiều gián quá rồi”, ngôi sao gốc Mali chia sẻ.

Tuy nhiên, đề nghị này của vận động viên Thái Lan có vẻ không được phản hồi. Sau khi Thái Lan thắng Indonesia để giành HCV SEA Games 33, Kissada tuyên bố không thi đấu tiếp cho đội tuyển quốc gia.

“Thực ra tôi chỉ mong vào được trận chung kết và giành bất kỳ tấm huy chương nào cũng đã ổn rồi, nhưng sâu trong lòng thì vẫn muốn có huy chương vàng. Bây giờ tôi sẽ dừng thi đấu cho đội tuyển quốc gia, chỉ chơi ở giải vô địch quốc gia thôi. Nếu thực sự cần thiết và muốn tôi quay lại đội tuyển, thì tôi sẽ xin cân nhắc sau", Kissada cho biết.

Anh giải thích nguyên nhân đưa ra quyết định: “Nói thật là tôi mong muốn mức phụ cấp cho vận động viên được tăng lên. Vì nhiều năm nay phụ cấp vẫn là 900 baht (hơn 700 nghìn đồng), nhưng lại bị trừ 300 baht cho tiền ăn ở hay các chi phí khác, cuối cùng chúng tôi chỉ còn 600 baht mỗi ngày. Tình trạng này đã kéo dài hàng chục năm rồi.

Chỉ tính riêng tôi tham dự SEA Games 8 lần đã là 16 năm, chưa kể các đàn anh hay những thế hệ khác từng thi đấu trước đó. Trước đây, chơi bóng chuyền được lương tháng 18.000 baht, ăn cơm hay ăn hủ tiếu suất đặc biệt chỉ 35 baht, còn bây giờ đã tăng lên tới 70 baht rồi, thực sự là không kham nổi nữa".