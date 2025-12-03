Cập nhật tỷ số Buriram United vs Công an Hà Nội, giải ASEAN Club Championship

Thông tin trực tiếp Buriram United đấu với Công an Hà Nội thuộc vòng bảng ASEAN Club Championship. VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Buriram vs CAHN nhanh nhất.

Buriram United 0-0 CAHN
  Tiếp tục cập nhật  

Trận Buriram United đấu với CLB Công an Hà Nội diễn ra lúc 19h hôm nay 3/12.

Đội hình Buriram United đấu với CAHN

Buriram United: Chatchai Bootprom (34), Theerathon Bunmathan (5), Curtis Good (6), Guilherme Bissoli (7), Suphanat Mueanta (10), Narubadin Weerawatnodom (5), Kenny Dougall (16), Filip Stojkovic (30), Robert Zulj (32), Peter Zulj (44), Juan Ibiza (55).

CAHN: Nguyễn Filip (1), Hugo Gomes (3), Đoàn Văn Hậu (5), Stefan Mauk (6), Leo Artur (10), Lê Phạm Thành Long (11), Nguyễn Quang Hải (19), China (30), Adou Minh (38), Alan (72), Lê Văn Đô (88).

Đoàn Văn Hậu trở lại thi đấu sau thời gian dài điều trị chấn thương.

 