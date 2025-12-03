Cập nhật tỷ số Buriram United vs Công an Hà Nội, giải ASEAN Club Championship

|Buriram United
|0-0
|CAHN
|Tiếp tục cập nhật
Trận Buriram United đấu với CLB Công an Hà Nội diễn ra lúc 19h hôm nay 3/12.
Đội hình Buriram United đấu với CAHN
Buriram United: Chatchai Bootprom (34), Theerathon Bunmathan (5), Curtis Good (6), Guilherme Bissoli (7), Suphanat Mueanta (10), Narubadin Weerawatnodom (5), Kenny Dougall (16), Filip Stojkovic (30), Robert Zulj (32), Peter Zulj (44), Juan Ibiza (55).
CAHN: Nguyễn Filip (1), Hugo Gomes (3), Đoàn Văn Hậu (5), Stefan Mauk (6), Leo Artur (10), Lê Phạm Thành Long (11), Nguyễn Quang Hải (19), China (30), Adou Minh (38), Alan (72), Lê Văn Đô (88).
Đoàn Văn Hậu trở lại thi đấu sau thời gian dài điều trị chấn thương.