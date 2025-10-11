Đoàn Văn Hậu trở lại sau 2 năm chấn thương

(VTC News) -

Tối 11/10, Đoàn Văn Hậu đăng lên mạng xã hội hình ảnh vào sân thi đấu trong trận giao hữu giữa CLB Công an Hà Nội và Hà Nội FC. Đây là trận đấu tập nằm trong quá trình tập huấn, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo tại V.League của hai đội bóng.

Trận đấu này ghi nhận sự xuất hiện của nhiều cầu thủ dự bị từ cả Công an Hà Nội và Hà Nội FC. Hầu hết trụ cột của họ đều bận tập trung đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Alexandre Polking đưa Văn Hậu vào sân trong hiệp 2. Anh thi đấu tự tin sau thời gian rất dài vắng mặt sau chấn thương.

Đoàn Văn Hậu trở lại sau chấn thương.

Đoàn Văn Hậu nghỉ thi đấu hơn 2 năm qua vì những chấn thương dai dẳng ở phần gót chân. Ban đầu, hậu vệ sinh năm 1999 được dự báo nghỉ thi đấu từ 6-8 tháng. Nhưng quá trình hồi phục mà không trải qua phẫu thuật diễn ra chưa thật như ý muốn của Văn Hậu. Tháng 3/2024, anh phải lên bàn mổ.

Sau đó, Đoàn Văn Hậu có thêm 3 lần sang Singapore và 1 lần sang Hàn Quốc để điều trị dứt điểm chấn thương. Anh thường xuyên phải đeo nẹp và các thiết bị cố định phần bàn chân. Cuối cùng, Văn Hậu phải mất hơn 2 năm để trở lại sân cỏ.

Trong một sự kiện diễn ra cách đây ít ngày, Đoàn Văn Hậu thẳng thắn chia sẻ về tình trạng của bản thân: "Đến bây giờ thì coi như tốt nghiệp ở trung tâm tập phục hồi rồi, đã tập với bóng rồi và bắt đầu tập lại cùng đồng đội rồi. Đầu tiên, tôi sẽ khởi động, chuyền bóng, đói kháng rồi thi đấu từ 5 phút, 10 phút, 20 phút rồi lên dần. Quãng thời gian này rất khó khăn.

Từ tháng 9/2023, tôi đã không thi đấu. Bây giờ tôi không thể nói hay được, chỉ mong mọi thứ tốt đẹp. Tôi mong nỗ lực sẽ được đền đáp và có thể thi đấu trở lại".

Đoàn Văn Hậu là hạt nhân chính của U23 Việt Nam trong hành trình giành huy chương bạc giải U23 châu Á 2018. Anh vô địch AFF Cup 2018 và cùng tuyển Việt Nam vào vòng tứ kết Asian Cup 2019, vòng loại thứ 3 World Cup 2022.