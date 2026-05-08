Cảnh anh Tây cầu hôn bạn gái trước sông Nho Quế khiến dân mạng tan chảy

Clip du khách Australia cầu hôn bạn gái ở Tuyên Quang khiến ai xem cũng tan chảy.

Dòng sông Nho Quế, Tuyên Quang xanh ngắt, uốn lượn giữa núi non hùng vĩ của vùng cao phía Bắc vừa trở thành chứng nhân cho một khoảnh khắc tình yêu đầy lãng mạn. Câu chuyện về chàng du khách Australia bí mật chuẩn bị màn cầu hôn ngọt ngào dành cho bạn gái ngay hẻm Tu Sản đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Người phụ nữ đang say mê ngắm dòng sông tuyệt mỹ, khi quay lại thì ngỡ ngàng thấy bạn trai đang quỳ gối dâng nhẫn.

Nghi thức quan trọng được thực hiện giữa khung cảnh thần tiên không chỉ khiến nhân vật chính vỡ òa trong hạnh phúc mà còn làm cộng đồng mạng xuýt xoa. Clip cầu hôn của họ nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Nhiều bình luận thú vị thể hiện sự ngưỡng mộ: "Đúng là phong cảnh hữu tình, cặp đôi lại càng thêm phần lãng mạn"; "Nhìn khung cảnh hẻm Tu Sản hùng vĩ thế kia mà cầu hôn thì đúng là đỉnh của chóp"; "Xem đi xem lại vẫn thấy rung động. Chàng trai tinh tế quá, chọn đúng một trong những địa điểm đẹp nhất Việt Nam để ngỏ lời".

"Trời ơi, lãng mạn quá đi mất! Thấy biểu cảm bất ngờ của cô gái mà mình cũng thấy hạnh phúc lây. Người chân thành gặp được khung cảnh tuyệt mỹ, một kỷ niệm không bao giờ quên"...

Nhiều cư dân mạng tự hào khi địa điểm này được chọn làm địa điểm cầu hôn. (Ảnh chụp màn hình)

Phương Trang bình luận: "Đẹp như một thước phim điện ảnh luôn ấy! Khung cảnh hùng vĩ của hẻm Tu Sản làm nền cho lời cầu hôn thì đúng là không lời nào tả xiết. Tình yêu của hai bạn thực sự rất đáng yêu. hông cần cầu kỳ xa hoa, chỉ cần sự chân thành giữa mây trời non nước thế này là đủ tan chảy rồi. Ngưỡng mộ quá".

Nhiều bạn trẻ bày tỏ niềm tự hào về vẻ đẹp và sức hút của thiên nhiên Việt Nam. "Thật tuyệt vời khi Việt Nam không chỉ là điểm đến để khám phá, trải nghiệm mà còn là nơi lưu giữ những lời thề nguyện hạnh phúc nhất. Chúc mừng hai bạn đã chọn được nơi không thể hoàn hảo hơn để bắt đầu hành trình mới", Việt Anh chia sẻ.

Thu Nguyệt bình luận: "Thêm một lý do để yêu và tự hào về quê hương mình. Hình ảnh này chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn bè quốc tế đến với Việt Nam. Chúc mừng hai bạn, Việt Nam luôn chào đón các bạn quay trở lại tổ chức đám cưới nhé".

Xem clip, nhiều người bật cười về phản ứng của hướng dẫn viên du lịch (áo vàng) với vị trí trung tâm hơn cả nhân vật chính khiến màn cầu hôn càng thêm kịch tính. Thu Thúy viết: "Nhìn mặt anh hướng dẫn viên kiểu 'ủa trong kịch bản tour hôm nay đâu có hạng mục này đâu ta?'. Vẻ ngơ ngác của anh còn chiếm sóng hơn cả nhân vật chính luôn ấy, cười xỉu. Đúng kiểu khi bạn đang đi làm và bỗng dưng lọt vào khung hình lãng mạn của người ta".

Thảo Vy chia sẻ: "Nhìn cái điệu bộ đứng hình mất 5 giây của anh mà mình thấy vừa thương vừa buồn cười, đúng kiểu 'tôi là ai và đây là đâu?' luôn. Chắc trong giây phút ngắn ngủi, anh cũng hốt hoảng cứ tưởng mình được nam du khách cầu hôn, suýt thì bảo em đồng ý".