Căn hộ view đẹp tại TP.HCM chinh phục khách hàng và nhà đầu tư

(VTC News) -

Với sự nhập cuộc của dòng vốn từ nhà đầu tư miền Bắc, thị trường căn hộ TP.HCM đang nóng lên từng ngày. Đặc biệt, những quỹ căn có tầm view đẹp, mức giá hợp lý và sắp bàn giao như tòa OS2, OS3 thuộc dự án The Opus One (Vinhomes Grand Park, TP.HCM) được săn lùng nhiều nhất.

Đua săn view đẹp, đón dòng tiền sớm

Làn sóng Nam tiến của nhà đầu tư phía Bắc đang gia nhiệt cho thị trường bất động sản TP.HCM. Anh Hoàng Hữu Nam, chuyên viên tư vấn BĐS khu vực Thủ Đức cho biết, chỉ trong hai tháng gần đây, anh đã tiếp hơn mười nhóm khách từ Hà Nội vào tìm hiểu dự án tại khu Đông TP.HCM. Nhu cầu chủ yếu tập trung vào căn hộ có thể khai thác sớm, giá trị khoảng 4 tỷ đồng với nhóm khách trẻ và những sản phẩm từ 6 đến 10 tỷ đồng với nhà đầu tư lớn tuổi hơn, muốn vừa giữ tài sản vừa sinh lời lâu dài.

Đặc biệt, nhiều nhà đầu tư chú ý đến bộ đôi tòa tháp OS2 và OS3 thuộc khu căn hộ The Opus One (Vinhomes Grand Park). Với tầm nhìn panorama bốn hướng sông, công viên, quảng trường và bao quát trục tiện ích chính của đại đô thị, hai tòa tháp này sở hữu giá trị đầu tư khó lặp lại, nhất là khi quỹ đất tại TP.HCM ngày càng khan hiếm.

Ông Minh Anh, nhà đầu tư đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Tôi đã đi khảo sát nhiều dự án, khó có nơi nào sở hữu view trực diện đại công viên và có giá mềm như The Opus One. Ở Hà Nội, căn hộ tương tự có giá cao hơn đáng kể. Đây là khoản đầu tư tôi cảm thấy an tâm nhất.”

Sở hữu tầm view xanh hiếm có, The Opus One hấp dẫn các nhà đầu tư miền Bắc.

Không chỉ dừng ở tầm nhìn đắt giá, OS2 và OS3 còn chinh phục giới đầu tư bằng hệ tiện ích hoàn thiện, pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín và tiến độ bàn giao cận kề.

Theo Batdongsan.com.vn, trong quý III/2025, nhu cầu tìm mua bất động sản tại TP.HCM tăng 50%, trong đó riêng nhóm nhà đầu tư miền Bắc tăng 27%. Số lượt tìm mua hiện cao gấp 1,5 lần năm 2022. Trong đó, 48% nhà đầu tư phía Bắc sẵn sàng tham gia thị trường phía Nam khi có cơ hội. Theo giới chuyên gia, nhóm khách này đặc biệt chú trọng các dự án pháp lý rõ ràng, hạ tầng đang phát triển mạnh và tiềm năng khai thác lớn - những yếu tố OS2 và OS3 đang hội tụ trọn vẹn.

The Opus One đã cất nóc và dự kiến bàn giao từ tháng 3/2026.

“Tôi chọn đầu tư ở đây vì bài toán dòng tiền rõ ràng: dự án sắp bàn giao, sở hữu view đẹp lại là sản phẩm của Vinhomes… Những yếu tố này giúp căn hộ cho thuê nhanh và giữ thanh khoản tốt so với sản phẩm cùng phân khúc”, chị Hoài Thương, chủ một căn hộ 2PN tại tòa OS2, chia sẻ.

Căn hộ hạng sang, giá tiền vừa túi

Nằm ở vị trí trung tâm của Vinhomes Grand Park, lại không bị che chắn bởi các công trình khác, bộ đôi tòa tháp OS2 và OS3 được ví như toạ độ vàng của toàn đại đô thị. Từ đây, chủ nhân có thể tiếp cận hàng loạt tiện ích cao cấp chỉ trong 1-10 phút di chuyển.

Đặc biệt, các tiện ích này không chỉ đáp ứng mọi nhu cầu từ học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, vui chơi giải trí của cư dân, mà còn góp phần xây dựng lối sống văn minh nhờ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Theo đó, cư dân nhí sẽ được học tập tại 2 cụm trường Vinschool; người già được chăm sóc sức khỏe tại phòng khám và bệnh viện quốc tế Vinmec; các gia đình có không gian gắn kết tại công viên 36ha, công viên giải trí Grand Park, Vincom Mega Mall Grand Park; giới trẻ rèn luyện thể thao tại sân golf 2 tầng, sân pickle ball….

Tại nội khu, OS2 và OS3 cũng được xem là “ngôi sao” của Vinhomes Grand Park khi mang đến trải nghiệm sống chuẩn thương gia với hồ bơi vô cực, aqua gym, lounge phong cách resort, khu vui chơi trẻ em, hệ thống smarthome và nội thất bàn giao cao cấp.

Layout các căn hộ tại The Opus One được thiết kế tối ưu công năng, đón gió và ánh sáng tự nhiên. Đặc biệt, dòng căn 1PN+ diện tích 58-59m², gần bằng căn 2PN thông thường, đang được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng nhờ khả năng khai thác linh hoạt. Khu vực cộng thêm phù hợp để thiết lập thành phòng làm việc hoặc phòng ngủ nhỏ đối với gia đình trẻ. Đây là điểm cộng với cả khách hàng ở thực lẫn nhà đầu tư có nhu cầu cho thuê dài hạn.

Để sở hữu các căn hộ The Opus One, khách hàng có thể lựa chọn thanh toán chuẩn và nhận ưu đãi tới 12% giá trị căn hộ hoặc thanh toán giãn thành 13 đợt trong khoảng 2 năm. Với phương án vay, người mua chỉ cần thanh toán 10% giá trị căn hộ cho đến khi nhận nhà và được hỗ trợ vay đến 80% giá trị, đi cùng lãi suất ưu đãi tới 5 năm - dài bậc nhất thị trường. Các phương án trên đều giúp người mua không phải chịu áp lực tài chính quá lớn ban đầu.

Với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, OS2 và OS3 được xem là suất đầu tư dễ tiếp cận nhất phân khúc cao cấp, nhưng đồng thời, đem lại cơ hội lợi sinh nhuận lớn cho khách hàng và các nhà đầu tư.