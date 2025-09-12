Cách làm chanh ngâm mật ong trị ho, tăng đề kháng trong mùa thu

(VTC News) -

Thời tiết giao mùa rất dễ khiến mọi người mắc các bệnh về hô hấp, ho, viêm họng. Một thìa chanh ngâm mật ong sẽ giúp bạn giảm các triệu chứng khó chịu, đồng thời tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Trong quả chanh có nhiều vitamin như A, B1, B2 và đặc biệt là vitamin C. Ngoài ra, chanh đào còn chứa một lượng axit citric đáng kể, có tác dụng hỗ trợ chữa ho, viêm họng, giảm béo. Kết hợp cùng mật ong có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm, nó sẽ giúp trị các bệnh liên quan tới đường hô hấp hiệu quả.

Chanh ngâm mật ong là đồ uống ngon và rất tốt cho sức khỏe. (Ảnh: Blog.gtwang)

Cách làm chanh ngâm mật ong trị ho cho cả nhà

Để làm chanh ngâm mật ong, nhiều người thường chọn chanh đào. Tuy nhiên, chanh đào không có quanh năm nên bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng chanh vỏ xanh hoặc vàng cũng rất tốt. Bạn cần chuẩn bị:

- Chanh không hạt: 500gr

- Mật ong: 500ml

- Lọ thủy tinh sạch.

Lọ thủy tinh rửa sạch, khử trùng bằng nước nóng và phơi khô. Nên tránh sử dụng lọ nhựa hoặc kim loại do chanh có tính axit. Rửa sạch chanh bằng cọ. Sau đó cho chanh vào tủ lạnh trong 2 giờ để giảm bớt vị đắng.

Cho chanh ra ngoài, thái lát mỏng.

Nên sử dụng chanh không hạt để giảm bớt vị đắng. (Ảnh: Blog.gtwang)

Cho những lát chanh vào lọ thủy tinh và rưới mật ong lên. Lần lượt thả một lát chanh và một lớp mật ong để đảm bảo các lát chanh đều được ngập mật ong.

Đậy nắp và để lạnh trong ít nhất 8 tiếng đồng hồ trước khi sử dụng.

Lưu ý để mật ong ngập chanh. (Ảnh: Blog.gtwang)

Sau 8 giờ, bạn sẽ thấy nước cốt chanh nổi lên trên và mật ong chìm xuống dưới. Sau khi nước cốt chanh được tiết ra, mật ong sẽ loãng hơn.

Chanh sau khi ngâm có thể sử dụng trong vòng 1 tháng. (Ảnh: Blog.gtwang)

Trước khi sử dụng, bạn có thể khuấy đều chanh và mật ong bằng đũa khô; mỗi lần sử dụng chỉ cần múc một lượng mật vừa đủ và 2 lát chanh pha với nước ấm để uống nếu muốn phòng ho khan, cảm cúm. Với mục đích giải khát, bạn có thể thêm trà, đá viên có thể được một món đồ uống rất hấp dẫn.

Nước chanh bên cạnh uống với nước ấm có thể pha với đá lạnh thành món nước giải khát ngon. (Ảnh: Blog.gtwang)

Lưu ý khi làm và sử dụng chanh ngâm mật ong

Để có được món chanh ngâm mật ong tốt, bạn cần hết sức lưu ý tới chất lượng của mật. Theo kinh nghiệm của người nuôi ong, bạn có thể lật ngược lọ mật ong và quan sát, Nếu mật ong bị pha thêm nước, đường hoặc các tạp chất khác, nó sẽ trông loãng hơn và bọt khí sẽ nổi lên nhanh hơn. Ngược lại, mật ong nguyên chất sẽ có bọt khí nổi lên chậm hơn do độ nhớt cao. Phương pháp này hiệu quả với hầu hết mọi loại mật ong.

Ngoài ra, bạn có thể nếm thử để xác định độ tinh khiết. Nhìn chung, mật ong tốt, chất lượng cao thường rất ngọt và êm dịu. Mật ong giả thường không có phấn hoa và chỉ có vị như đường. Nếu mật ong thật có tinh thể, chúng sẽ tan rất dễ dàng sau khi vào miệng. Tuy nhiên, mật ong giả sẽ không tan nhanh sau khi vào miệng, mà sẽ có cảm giác như hạt mịn, gây kích ứng cổ họng.

Bằng cách phân biệt này, bạn sẽ lựa chọn được mật ong tốt để làm món chanh ngâm mật ong cho cả nhà trong thời tiết giao mùa.