Các nhà ngoại giao đánh giá cao thành tựu của Việt Nam trước Đại hội Đảng XIV

(VTC News) -

"Việt Nam là hình mẫu"

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cho rằng, trong những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu kinh tế – xã hội ấn tượng, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng và tạo nền tảng hướng tới tăng trưởng nhanh, bền vững trong thời gian tới, với mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Những kết quả này là thành quả của gần 40 năm Đổi mới, thể hiện năng lực chuyển đổi phát triển lũy tiến, gắn với mở rộng hội nhập quốc tế, thu hút FDI và đầu tư mạnh cho hạ tầng của Việt Nam.

Song song với phát triển kinh tế, Việt Nam giảm nghèo hiệu quả, cải thiện đời sống người dân và hoàn thiện thể chế cho giai đoạn phát triển mới. Đại hội XIV được xem là dấu mốc lịch sử mở ra chặng đường hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 của Việt Nam, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và giá trị của việc đặt con người ở vị trí trung tâm của phát triển.

“Cả thế giới, đặc biệt là Đảng Cộng sản Cuba, đang dồn sự chú ý vào Đại hội XIV, để chứng kiến một đất nước như Việt Nam - quốc gia đã vượt qua sự tàn phá của chiến tranh - tạo ra nền tảng cho giai đoạn phát triển cao hơn sau 40 năm Đổi mới. Đây là minh chứng rằng khi con người được đặt vào trung tâm của các mục tiêu và được dẫn dắt đúng đắn như Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm, có thể đạt được những kết quả phi thường”.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. (Ảnh: Khánh Ly)

Đại sứ cho biết đã quan sát quá trình chuẩn bị tỉ mỉ, chi tiết và hiệu quả của Việt Nam trong thời gian qua. Theo ông, những đột phá chiến lược quan trọng của Việt Nam đã được vạch ra từ góc độ thể chế. Những chuyển đổi trong hệ thống chính trị, cấu trúc hành chính, hợp nhất các không gian kinh tế và tạo dựng cấu trúc pháp lý để hỗ trợ chuyển đổi kinh tế - xã hội sẽ là một trong những trụ cột chiến lược của Đại hội.

Một trụ cột chiến lược quan trọng khác là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng xanh, số và tuần hoàn. Quá trình này đòi hỏi dựa vào năng suất cao, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời cần đổi mới tư duy xã hội và thể chế, đặc biệt trong đào tạo và hoạch định chính sách.

Bên cạnh đó, phát triển hạ tầng là trụ cột then chốt nhằm hỗ trợ chuyển đổi kinh tế, bao gồm logistics, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và năng lực sản xuất “Made in Vietnam”. Việc xây dựng hạ tầng cần gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và giải quyết các thách thức nhân khẩu học như già hóa dân số.

“Dù thế giới còn nhiều rủi ro về hòa bình, an ninh và tranh chấp địa chính trị, chúng tôi tin chắc rằng với sự dẫn dắt sáng suốt của Đảng và sự đoàn kết của nhân dân, Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu này. Đây sẽ là thành công chứng minh con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội là con đường của tương lai nhân loại”.

Đại sứ cũng cho rằng những chuyển đổi của Việt Nam sẽ tiếp tục tác động tích cực tới quan hệ song phương Việt Nam-Cuba, vốn được xây dựng trên nền tảng lịch sử đấu tranh chung và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro. “Những nghị quyết của Đại hội XIV sẽ góp phần làm cho mối quan hệ giữa hai nước được tăng cường, củng cố, trở thành mối quan hệ ngày càng toàn diện, hiệu quả, thực chất và bền vững hơn”.

Bên cạnh hợp tác chính trị truyền thống, đây là cơ hội để hai nước mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Theo Đại sứ, thành tựu Đổi mới của Việt Nam là kinh nghiệm tham chiếu quan trọng cho Cuba, cho thấy khả năng tìm kiếm con đường phát triển trong bối cảnh khó khăn.

"Việc Việt Nam đặt ra các mục tiêu đầy thách thức là bằng chứng cho thấy một quốc gia như Cuba - đang chịu sự bao vây cấm vận - cũng có thể tìm thấy con đường phát triển giống như những tiến bộ mà Việt Nam đang trải qua".

Hai nước sẽ có nhiều tiềm năng hợp tác trong khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, lương thực, năng lượng tái tạo và dược phẩm sinh học, góp phần làm cho quan hệ song phương ngày càng hiệu quả.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Earthavanh.

Trong khi đó, theo Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Earthavanh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là trong việc duy trì ổn định chính trị và xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế, cải thiện mức sống của người dân Việt Nam và không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

"Những thành tựu này khẳng định thêm sự lãnh đạo sáng suốt, kiên định và bản lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như sự đoàn kết, nhất trí của toàn dân tộc", bà nói.

Đại sứ tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội lần thứ XIV sẽ đề ra những định hướng chiến lược đúng đắn, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới nhanh hơn và bền vững hơn; thực hiện thành công mục tiêu trở thành nước có nền công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao vào năm 2030, hướng tới tầm nhìn năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. "Tôi cũng tin tưởng và hy vọng rằng trên cơ sở những định hướng chiến lược được Đại hội XIV xác định, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa Lào và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển".

Câu chuyện Việt Nam truyền cảm hứng

Các nhà ngoại giao cũng cho rằng câu chuyện phát triển của Việt Nam không chỉ truyền cảm hứng từ những con số.

Đại sứ Palestine Saadi Salama chia sẻ những quan sát của ông sau 5 kỳ đại hội được chứng kiến tại Việt Nam. Trong đó, ông nhấn mạnh việc dù trải qua những bối cảnh khó khăn, thách thức của tình hình thế giới, cùng với những cạnh tranh phức tạp, song Việt Nam đã luôn tìm được con đường để bảo vệ và phát triển đất nước.

Đại sứ Palestine Saadi Salama.

Đại sứ đánh giá cao việc Việt Nam luôn là thành viên tích cực trong cộng đồng quốc tế, với chính sách đối ngoại đúng đắn, duy trì việc tuân thủ luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc, cùng hợp tác để phát triển và hướng tới phát triển chung.

"Chúng tôi có một câu tục ngữ bằng tiếng Ả Rập nói rằng: 'Không có ai có thể biết gãi lưng của mình bằng chính mình được'. Cho nên tôi thấy việc quyết định tự chủ, độc lập, tự cường là một chính sách rất chiến lược của Việt Nam. Tôi xin chúc Đại hội lần thứ XIV thành công, đưa ra những nghị quyết phục vụ lợi ích phát triển, hợp tác và xây dựng một nền hòa bình lâu dài, bền vững không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới".

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam nhận định, trong ba thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ phi thường, từ việc đưa hàng triệu người thoát nghèo, thúc đẩy phát triển công nghiệp đến mở rộng bảo trợ xã hội. "Việt Nam đã cho thế giới thấy khả năng phục hồi và tầm nhìn có thể đạt được những gì".

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Bà cho rằng điều làm cho "câu chuyện Việt Nam" thực sự truyền cảm hứng không chỉ là những con số. Đó là quyết tâm đảm bảo rằng tăng trưởng mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Đó là cam kết phát triển bền vững lấy con người làm trung tâm, giảm bất bình đẳng và tăng cường các thể chế. Đó là sự dũng cảm đối mặt với tình trạng dễ bị tổn thương do khí hậu trong khi nỗ lực vì một tương lai xanh hơn, kiên cường hơn.

Theo bà Tamesis, trên hành trình phát triển tiếp theo của Việt Nam, Liên hợp quốc mong muốn tiếp tục đồng hành. Bà đưa ra 7 đề xuất đóng góp, liên quan đến đầu tư vào con người, xây dựng nền kinh tế năng suất cao, tận dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường quản trị và sự tham gia của khu vực tư nhân. "Cùng nhau, chúng ta có thể đảm bảo rằng câu chuyện của Việt Nam tiếp tục truyền cảm hứng cho thế giới không chỉ như một quốc gia đã trỗi dậy, mà còn là một quốc gia dẫn đầu với tầm nhìn, sự bao trùm và tính bền vững".