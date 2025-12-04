Bị tố không phát gạo cứu trợ lũ lụt vì 'ghét', tổ trưởng dân phố nói gì?

Mới đây, một người dân tên Ph. ở Tổ dân phố 1 (phường Vỹ Dạ, TP Huế) phản ánh lên Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Huế (Hue-S) rằng ông Đoàn Văn Hùng – Tổ trưởng Tổ dân phố 1 có lời nói gây bức xúc.

Theo đó, khi gia đình người này thắc mắc vì sao không được nhận gạo cứu trợ của nhà nước sau lũ lụt, ông Hùng buông lời: "Thích ai thì cho". Khi mẹ ông Ph. đến hỏi, ông còn nói "ghét không cho". Người này cho rằng gia đình mình không nhận được gạo cứu trợ chỉ vì… bị tổ trưởng "ghét".

Theo ông Nguyễn Doãn Thái - Chánh Văn phòng HĐND-UBND phường Vỹ Dạ (TP Huế), sau khi nắm bắt được phản ánh của người dân, phường tổ chức buổi làm việc để xác minh phản ánh liên quan đến phát ngôn của ông Đoàn Văn Hùng trong quá trình cấp phát gạo cứu trợ lũ lụt tại Tổ dân phố 1.

Nhiều nơi ở phường Vỹ Dạ (TP Huế) ngập sâu, thiệt hại nặng sau trận mưa lũ lịch sử kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2025. (Ảnh: Hue-S)

Tại buổi làm việc ngày 3/12, ông Đoàn Văn Hùng cho biết, trong đợt lũ lụt đầu tiên cuối tháng 10/2025, Tổ dân phố 1 và 2 được mạnh thường quân hỗ trợ 2 tấn gạo, chia thành 100 suất (10 kg/suất). Gia đình ông Ph. gồm ba hộ và nhận hai suất. Ở đợt lụt thứ 2, Tổ dân phố được cấp 36 suất quà (300.000 đồng/suất), gia đình này tiếp tục nhận một suất.

Tiếp đó, theo quyết định của UBND TP Huế, phường Vỹ Dạ được cấp 45 tấn gạo cho các nhóm người gồm hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách, khuyết tật và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Tổ dân phố 1 được phân bổ 1,6 tấn để hỗ trợ 107 hộ. Gia đình ông Ph. không thuộc diện nhận nên không có trong danh sách.

Ông Hùng giải thích, do số hộ đông và gia đình này nhận một số phần quà trước đó nên những đợt hỗ trợ tiếp theo ưu tiên cho các hộ chưa nhận hoặc còn khó khăn hơn. Tuy nhiên, gia đình ông Ph. nhiều lần đến nhà riêng để phản ánh bằng lời lẽ khó nghe. Vì áp lực trong lúc giải thích, ông Hùng thừa nhận có nặng lời và 2 bên hiện đã hòa giải.

UBND phường Vỹ Dạ khẳng định, Tổ dân phố 1 thực hiện đúng quy trình, đúng đối tượng được nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, ông Đoàn Văn Hùng được yêu cầu rút kinh nghiệm trong cách phát ngôn để tránh gây hiểu lầm. Trong ngày 3/12, Tổ dân phố 1 trao cho gia đình ông Ph. hai phiếu hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ TP Huế, mỗi phiếu trị giá 1 triệu đồng.