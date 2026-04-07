Bị nhắc nhở khi cố vượt rào chắn, người phụ nữ hành hung 2 nhân viên đường sắt

Sáng 7/4, Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng có báo cáo gửi Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về vụ việc vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt xảy ra tại khu vực đường ngang Km788+515 (đường Trần Cao Vân).

Theo đó, khoảng 20h08 ngày 6/4, khi hệ thống cảnh báo đã kích hoạt, đèn tín hiệu chuyển đỏ và gác chắn hạ xuống để đảm bảo an toàn cho đoàn tàu sắp đi qua, một phụ nữ trung niên điều khiển xe máy vẫn cố tình dắt xe tìm cách vượt qua khu vực cấm.

Người phụ nữ cố tình dắt xe vượt rào chắn.

Mặc dù hai nhân viên gác chắn liên tục cảnh báo, ngăn chặn, người này không chấp hành mà vẫn tiến sát khu vực đường ray. Chưa dừng lại, người này cùng một phụ nữ khác lao vào hành hung hai nữ nhân viên gác chắn đang làm nhiệm vụ.

Theo phản ánh của người dân, tại vị trí gác chắn có một khe hở nhỏ đã được nhân viên dùng đá chèn lại nhằm ngăn phương tiện luồn lách, tuy nhiên người vi phạm đã tự ý dỡ đá để vượt qua.

Thời điểm xảy ra vụ việc, đèn đỏ đã bật, gác chắn đã hạ, tàu đang đến gần. Hai nhân viên gác chắn gồm chị T.T.D.T. và N.T.M.T. đã thực hiện đúng quy trình, kiên quyết ngăn chặn nhưng vẫn bị hành hung.

2 nhân viên đường sắt bị hành hung.

Vụ việc khiến hai nhân viên bị ảnh hưởng sức khỏe, phải đến cơ sở y tế kiểm tra. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Thanh Khê có mặt để xử lý.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.