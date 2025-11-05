Bella Vũ gây ấn tượng trong thiết kế 'Tiên nữ hóa rồng' của NTK Huỳnh Thực

(VTC News) -

Vietnam Icon Fashion Tour 2025 diễn ra tại Vũng Tàu chứng kiến màn kết hợp đầy cảm xúc giữa ca sĩ Bella Vũ và Nhà thiết kế Huỳnh Thực. Sự xuất hiện của Bella trong bộ sưu tập “Tiên nữ hóa rồng” mang đến khoảnh khắc giao hòa giữa thời trang và âm nhạc, kể nên câu chuyện về vẻ đẹp người Việt – từ sự dịu dàng của tiên nữ đến bản lĩnh mạnh mẽ như rồng thiêng.

Giọng ca 16 tuổi Bella Vũ trên khấu Vietnam Icon Fashion Tour 2025.

Sự hòa quyện của hai thế giới sáng tạo

Khi NTK Huỳnh Thực công bố BST “Tiên nữ hóa rồng”, anh mong muốn tìm kiếm một giọng ca có thể chuyển tải tinh thần văn hóa Việt bằng cảm xúc, thay vì phô diễn. Và anh chọn Bella Vũ – giọng ca 16 tuổi được biết đến với chất giọng trong trẻo, kỹ thuật vững và phong thái trình diễn tinh tế.

Trên sân khấu ngoài trời đầy nắng gió, Bella Vũ xuất hiện trong bộ trang phục nổi bật của NTK Huỳnh Thực: Thiết kế váy ngắn mang phom dáng hiện đại, điểm nhấn là hình tượng rồng đỏ thêu tay uốn lượn dọc thân áo, tượng trưng cho sức mạnh, bản lĩnh và niềm tự hào dân tộc.Sắc trắng tinh khôi kết hợp cùng gam đỏ quyền lực tạo nên hình ảnh vừa trong sáng vừa mạnh mẽ – đúng tinh thần của “Tiên nữ hóa rồng”.

Bella lựa chọn phối mũ lưỡi trai trắng, găng tay đỏ và boots xanh xám – tạo nên diện mạo cá tính, trẻ trung nhưng vẫn đậm chất Việt. Dù đang trong quá trình hồi phục chấn thương, cô vẫn thể hiện thần thái tự tin, làm chủ sân khấu trong từng bước di chuyển và ánh nhìn.

Khi giai điệu “Việt Nam những chuyến đi” vang lên, từng bước chân, từng nốt hát của Bella hòa nhịp với chuyển động của dàn người mẫu trong BST mới, tạo nên một màn mở đầu vừa bay bổng, vừa mạnh mẽ.

Ca sĩ Bella Vũ với ca khúc mở màn “Việt Nam những chuyến đi”.

NTK Huỳnh Thực chia sẻ:

“Tôi nhìn thấy ở Bella không chỉ là vẻ đẹp trẻ trung, mà còn là thần thái rất Việt. Em có thể hát bằng cảm xúc thật – thứ mà tôi muốn truyền tải trong BST ‘Tiên nữ hóa rồng’: Sự hòa quyện giữa mềm mại và kiên cường, giữa hồn Việt truyền thống và hơi thở hiện đại.”

“Tiên nữ hóa rồng” – bản giao hưởng của bản sắc và khát vọng

BST “Tiên nữ hóa rồng” là sự tôn vinh hình tượng người phụ nữ Việt – dịu dàng như mây ngọc, nhưng ẩn chứa trong mình nguồn sức mạnh bền bỉ và khát vọng vươn lên.

Âm nhạc của Bella trở thành mảnh ghép hoàn hảo, giúp câu chuyện của Huỳnh Thực thêm chiều sâu. Giọng hát của cô – vừa trong veo vừa mạnh mẽ – như dẫn dắt người xem đi qua hành trình chuyển hóa: Từ “Tiên nữ” – biểu tượng của sự thuần khiết, đến “Rồng” – biểu tượng của trí tuệ, sức mạnh và niềm tự hào dân tộc.

Với sự kết hợp này, Bella Vũ và Huỳnh Thực không chỉ mang đến một màn trình diễn ấn tượng, mà còn gửi đi thông điệp về thế hệ trẻ Việt Nam: Tự tin, sáng tạo, giữ gìn truyền thống nhưng không ngừng làm mới bản thân. Ở tuổi 16, Bella chứng minh rằng âm nhạc không chỉ là biểu diễn – mà là ngôn ngữ của văn hóa, kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa người nghệ sĩ và khán giả.

Vietnam Icon Fashion Tour 2025 quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, người mẫu, NTK và ê-kíp sáng tạo từ khắp nơi trong nước.

“Tiên nữ hóa rồng” không chỉ là một BST thời trang – mà là bản giao hưởng của cái đẹp, cảm xúc và niềm tự hào Việt Nam, nơi Huỳnh Thực kiến tạo hình, còn Bella Vũ thổi hồn bằng thanh âm.

Sau tiết mục mở màn của Bella Vũ chương trình tiếp nối bằng các phần trình diễn của những tên tuổi lớn trong làng thời trang như Hoàng Minh Hà, Lê Hữu Nhân, Quỳnh Paris, cùng chuỗi BST mang thông điệp sáng tạo, bền vững và tôn vinh bản sắc Việt. Xen kẽ các phần trình diễn là các tiết mục âm nhạc đặc sắc của nhóm Aeonus, ca sĩ Minh Thảo, rapper Minh Hy, tạo nên một bức tranh nghệ thuật đa sắc màu.

“BTC chọn Bella Vũ cho tiết mục mở màn vì ở cô có sự cân bằng hiếm thấy giữa trong trẻo và chiều sâu. Ở tuổi 16, Bella không chỉ hát bằng kỹ thuật mà còn biết kể chuyện bằng cảm xúc. Cô mang đến hình ảnh một Việt Nam trẻ trung, đầy tự tin và giàu khát vọng”, đạo diễn Lê Việt chia sẻ