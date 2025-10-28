Loạt MV triệu views của Binz có ca từ bị cho là phản cảm biến mất trên YouTube

(VTC News) -

Ngày 28/10, cộng đồng mạng xôn xao khi loạt MV Krazy, They Said và Thôi anh không chơi đâu của Binz đồng loạt biến mất khỏi YouTube. Khi tìm kiếm, các bản chính thức của những ca khúc này đều không còn hiển thị, dù trước đó từng đạt hàng chục triệu lượt xem.

2 MV có ca từ phản cảm của Binz biến mất trên YouTube.

Trong đó Krazy - sản phẩm kết hợp giữa Binz, Andree, Touliver và EVY từng nhiều lần gây tranh cãi vì ca từ nhạy cảm. Câu rap “Nếu em thích lạ, anh đổi flow / Nếu em thích high anh đủ cỏ” của Binz và đoạn “Anh là con nghiện em là chất kích thích…” của Andree từng bị khán giả chỉ trích là phản cảm.

Đáng chú ý, đây đều là những bản hit gắn liền với tên tuổi Binz, đánh dấu bước chuyển của anh từ underground sang mainstream, trước khi BigCityBoi ra đời và gây “bão” mạng xã hội. Hiện MV BigCityBoi tồn tại trên nền tảng YouTube và kênh Youtube của Binz vẫn hoạt động bình thường.

Trước đó, nhiều ca khúc rap Việt bị cơ quan chức năng “điểm danh” vì ca từ dung tục, cổ xúy lối sống lệch chuẩn. Ngày 24/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM có công văn gửi đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM, các thành viên Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật, đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Nhiều ca khúc phát hành, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội sử dụng ngôn ngữ phản cảm, dung tục, thiếu chuẩn mực, làm sai lệch giá trị thẩm mỹ, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, cổ súy lối sống buông thả, sử dụng chất cấm, thậm chí thể hiện thái độ ngạo mạn, thiếu đạo đức nghề nghiệp.

Danh sách bị nêu gồm Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) với phần biểu diễn ngày 16/10 tại Hà Nội; Gducky với Miền mộng mị; CLME (Hoàng Tôn – Andree – Tinle), Andree với Kẹo; Bray – Đạt G với Cao ốc 20, Andree – Bình Gold với Em iu; Hieuthuhai với Trình, Pháo với ca khúc Sự nghiệp chướng...

Nhiều ca sĩ, rapper bị cơ quan chức năng “điểm danh” vì hát ca từ dung tục, cổ xúy lối sống lệch chuẩn.

Ngày 27/10, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có buổi làm việc về tình trạng xuất hiện nhiều ca khúc có ca từ phản cảm, lệch chuẩn.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định: "Nghệ thuật là cuộc sống, sân khấu là cuộc đời nhưng cuộc sống đó phải được chọn lọc mới trở thành nghệ thuật. Một tác phẩm nghệ thuật phải đáp ứng chức năng thẩm mỹ, giáo dục, truyền tải giá trị nhân văn tích cực. Những biểu hiện phản cảm trong ca từ, trang phục, ngôn ngữ… đi ngược thuần phong mỹ tục đều phải bị xử lý nghiêm khắc".

Trong vài năm gần đây, không ít nghệ sĩ từng bị xử phạt vì nội dung phản cảm. B-Ray bị cảnh báo với bản rap Để ai cần, nhóm Rap Nhà Làm bị phạt 35 triệu đồng vì xúc phạm tôn giáo, rapper Chị Cả bị phạt 45 triệu đồng vì ca từ trái thuần phong mỹ tục.

Tuy nhiên những vụ xử phạt này chỉ là hạt muối bỏ biển so với vô số “nhạc rác", khi MV nhảm đang tràn lan trên mạng. Khoảng 10 năm qua, số vụ xử phạt của cơ quan chức năng với âm nhạc độc hại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Số tiền phạt vài chục triệu không đủ sức răn đe nên tình trạng rap rác vẫn nhan nhản.

Đa số khi bị dư luận lên án, các nghệ sĩ này tìm cách ẩn sản phẩm hay tạm gỡ khỏi các trang nghe nhạc. Sau một thời gian yên ắng, số ca khúc này lại âm thầm trở lại như chưa có chuyện gì.

Những vụ việc nối tiếp nhau cho thấy thực tế đáng lo, đó là ranh giới giữa sáng tạo và phản cảm đang bị xóa nhòa, khi nhiều nghệ sĩ chọn cách gây sốc để nổi tiếng.