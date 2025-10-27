2 đơn vị của Bộ VHTT&DL vào cuộc chấn chỉnh ca khúc phản cảm, lệch chuẩn văn hóa

(VTC News) -

Sáng 27/10, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có buổi làm việc nhằm trao đổi, thống nhất các biện pháp xử lý trước thực trạng nhiều ca khúc nội dung phản cảm, lệch chuẩn văn hóa xuất hiện thời gian gần đây.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định, cơ quan quản lý thể hiện rõ tinh thần, quan điểm trong việc xử lý các biểu hiện lệch chuẩn hoạt động biểu diễn. “Có nghệ sĩ biểu diễn ca khúc ngoài danh mục được cấp phép, không tuân thủ quy định của cơ quan thẩm quyền. Cục đã yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo cụ thể để có hướng xử lý nghiêm”, ông nói.

Lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trong buổi làm việc sáng 27/10.

NSND Xuân Bắc cho biết, thời gian qua, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biệt là Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, để làm rõ những vấn đề mà báo chí và dư luận quan tâm liên quan đến một số chương trình nghệ thuật.

“Ngay khi nhận được phản ánh, Cục có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cung cấp thông tin cụ thể về các nội dung liên quan. Sở phản hồi nhanh chóng, đầy đủ, bao gồm hồ sơ, danh mục chương trình, ca khúc, thay đổi địa điểm tổ chức, cùng biên bản làm việc với đơn vị tổ chức. Trên cơ sở đó, chúng tôi có cái nhìn toàn diện và phối hợp cùng các đơn vị để xử lý các vấn đề phát sinh”, ông nói.

Thời gian qua, Cục Nghệ thuật biểu diễn xử lý nhiều trường hợp vi phạm, trong đó có các ca khúc nước ngoài được dịch sang tiếng Việt sử dụng ngôn từ phản cảm, thậm chí vi phạm pháp luật.

Ông khẳng định: “Một tác phẩm nghệ thuật phải đáp ứng chức năng thẩm mỹ, giáo dục, truyền tải giá trị nhân văn tích cực. Những biểu hiện phản cảm trong ca từ, trang phục, ngôn ngữ… đi ngược thuần phong mỹ tục đều phải bị xử lý nghiêm khắc”.

Đánh giá cao sự phối hợp của các đơn vị liên quan, NSND Xuân Bắc cho biết: “Tôi rất trân trọng sự phối hợp nhiệt tình của anh Lê Quang Tự Do và các đơn vị liên quan. Hai đơn vị cùng bàn bạc, trao đổi với Cục Báo chí, thậm chí dự kiến làm việc với các đài truyền hình, cơ quan báo chí để thống nhất những biện pháp xử lý mạnh mẽ, dứt điểm, vừa đảm bảo quản lý, vừa khích lệ sáng tạo”.

Theo ông, mục tiêu cuối cùng là xây dựng hành lang pháp lý vững chắc, khuyến khích sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa và giải trí bền vững, đúng định hướng

Theo NSND Xuân Bắc, trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý là yếu tố then chốt để đảm bảo công tác định hướng và kiểm soát đúng đắn. Ông cho rằng nghệ thuật biểu diễn là loại hình tác động trực tiếp đến công chúng, ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm và nhận thức của người xem. Vì vậy, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này cần thận trọng, linh hoạt, vừa bảo đảm định hướng, vừa khuyến khích sáng tạo.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã tích cực tham mưu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động biểu diễn. “Hiện chúng tôi đang tiến hành sơ kết và xin ý kiến để sửa đổi, bổ sung Nghị định 144, cũng như phối hợp với Vụ Pháp chế rà soát, điều chỉnh các quy định xử phạt hành chính nhằm tăng tính răn đe, đảm bảo hiệu quả quản lý”, NSND Xuân Bắc cho biết.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, cho biết hai đơn vị chủ động phối hợp, trao đổi thông tin khi phát hiện các nội dung vi phạm trên không gian mạng.

“Quan điểm của Bộ rất rõ, phải chấn chỉnh nghiêm khắc, lập lại trật tự trên không gian mạng, đặc biệt là các nền tảng xuyên biên giới, để không gây tác động xấu đến cộng đồng, nhất là giới trẻ. Nghệ sĩ là nhóm có sức ảnh hưởng lớn nên càng cần ý thức, gương mẫu trong phát ngôn và hành động”, ông Lê Quang Tự Do nói.