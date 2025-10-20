Bị chỉ trích hát ca từ phản cảm, Jack biện minh 'biểu diễn ngẫu hứng'

(VTC News) -

Tối 20/10, J97 Promotion - công ty quản lý của Jack phản hồi về những tranh cãi xung quanh màn biểu diễn của nam ca sĩ trong chương trình ngày 16/10 tại Hà Nội.

Theo đó, phía Jack khẳng định bản gốc của ca khúc hoàn toàn không có cụm từ “Lào gì cũng t**” như một số đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Đại diện công ty cho biết: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi ca từ này gây ra những hiểu lầm không đáng có. Đây là một ca khúc chưa phát hành, được Jack ngẫu hứng trình diễn như một món quà ngoài kịch bản để tri ân khán giả đã ở lại chờ đợi dù đêm đã khuya".

Jack lên tiếng về màn trình diễn gây tranh cãi vào ngày 16/10 tại Hà Nội.

Công ty quản lý cho hay, vì bài hát chưa có bản audio chính thức và được trình diễn ngẫu hứng, nên những bản ghi từ khán giả có thể dẫn đến sai lệch trong cách nghe và diễn giải. “Chúng tôi mong khán giả kiên nhẫn chờ đợi bản phát hành chuẩn sắp tới để có đánh giá chính xác hơn”, đại diện J97 Promotion nói thêm.

Theo công ty quản lý của Jack, ca khúc được anh sáng tác với tinh thần tự động viên, cổ vũ mọi người tin vào giá trị bản thân, vượt qua lời chê bai, mang thông điệp tích cực chứ không nhằm mục đích gây phản cảm hay đối đáp gay gắt với ai.

Trước đó, một số câu rap trong phần trình diễn của Jack như “Fan thường kêu anh vì họ lào / Lào gì cũng t…” gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng đây là ngôn từ dễ gây hiểu nhầm và không phù hợp với sân khấu đông khán giả.

Ban tổ chức sự kiện cũng khẳng định lời gốc trong bản nhạc xướng âm là “Lào gì cũng tôi”, không mang nghĩa phản cảm như khán giả suy đoán.

"Chúng tôi có đầy đủ bản nhạc xướng âm và lời bài hát. Ca khúc này mới được Jack sáng tác và dự định dành cho người hâm mộ vào ngày diễn ra chương trình. Bài hát hoàn toàn là ngẫu hứng nên chỉ được sáng tác trước đó 5-6 ngày", đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

Ban tổ chức thừa nhận toàn bộ chương trình đã được duyệt, riêng ca khúc này phát sinh sau khi nộp hồ sơ nên chưa qua kiểm duyệt nội dung.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cho biết đã cấp phép chương trình Moonlit Childhood diễn ra ngày 16/10.

Tuy nhiên, ca khúc gây tranh cãi của Jack không nằm trong danh sách bài hát mà Ban tổ chức sự kiện gửi lên Sở để kiểm duyệt, xin cấp phép. Sở đang kiểm tra lại vụ việc và sẽ yêu cầu đơn vị tổ chức lên làm việc.