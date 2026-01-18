Bắt nhóm người bán 2 thiếu nữ cho quán karaoke ở Ninh Bình

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đại Dương, sinh năm 2007, trú tại thôn Yên Phú, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”; bắt giữ, điều tra, xử lý đối với Nguyễn Hữu Tuấn, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại thôn 3, xã Ea Rốk, tỉnh Đắc Lắk (hiện ở tại phố Lâm Làng, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) và Vi Văn Mạnh, sinh năm 2003, trú tại khu phố Yên Thắng, xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn (áo đen) và Vi Văn Mạnh (áo xám). (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Trước đó, qua mạng xã hội, Nguyễn Hữu Tuấn có thỏa thuận với chủ tài khoản Facebook “Kẹo Tino” của Đỗ Lệ Thủy, sinh năm 2009, trú tại thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh nếu tìm được nhân viên nữ phục vụ tại các quán Karaoke thì Tuấn sẽ trả công xứng đáng.

Quá trình điều tra xác định: Khoảng giữa tháng 12/2025, khi biết cháu V.T.T, sinh năm 2011, trú tại bản Háng Sua, xã Tìa Dình và cháu T.T.V, sinh năm 2012, trú tại bản Tìa Ghếnh, xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên có nhu cầu xin làm công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Thủy đã lừa dối 2 cháu đến Bắc Ninh để xin việc.

Khi cháu V.T.T và T.T.V đến nhà trọ của Thủy tại thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung, Thủy báo cho Nguyễn Hữu Tuấn đã tìm được 2 nữ nhân viên phục vụ quán hát. Nhận được thông tin của Đỗ Lệ Thủy, Nguyễn Hữu Tuấn rủ thêm đối tượng Vi Văn Mạnh đi cùng Tuấn từ tỉnh Thanh Hóa ra Bắc Ninh.

Tại đây các đối tượng ép cháu V.T.T và T.T.V đi làm nhân viên quán hát nhưng 2 cháu không đồng ý. Tuấn đã giao cho Đỗ Lệ Thủy 10 triệu đồng đồng, rồi tiếp tục ép 2 cháu đi cùng Tuấn và Mạnh.

Khi biết Nguyễn Đại Dương, sinh năm 2007, trú tại thôn Yên Phú, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình - nhân viên quán Karaoke DUBAI tại xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đang có nhu cầu tuyển nhân viên quán hát, Tuấn và Mạnh đã thuê taxi từ Bắc Ninh đến Ninh Bình bán 2 cháu V.T.T và T.T.V cho Nguyễn Đại Dương với số tiền 14 triệu đồng. Số tiền bán 2 cháu, Nguyễn Hữu Tuấn trả cước xe taxi 1,1 triệu đồng, chia cho Vi Văn Mạnh 300 nghìn đồng, còn 12,6 triệu đồng Tuấn sử dụng tiêu xài cá nhân.

Do cháu V.T.T và T.T.V không đồng ý làm nhân viên quán hát, ngày 14/01/2026, Nguyễn Đại Dương đã sử dụng 2 cháu T và V để khống chế, buộc anh V.A.K, trú tại xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên (bố cháu T) phải giao cho mình 17 triệu đồng.

Các đối tượng thực hiện giao dịch bán 2 cháu V.T.T và T.T.V tại tỉnh Ninh Bình

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Riêng đối tượng Đỗ Lệ Thủy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cháu V.T.T và T.T.V được giải cứu kịp thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe và tinh thần, đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Công an Ninhh Bình cảnh báo đây là bài học đắt giá cho những kẻ bất chấp pháp luật, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của trẻ vị thành niên để kinh doanh thu lợi bất chính thì sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Đồng thời cũng là lời nhắc nhở đối với các bậc cha mẹ cần quan tâm, chú ý hơn nữa trong quản lý, giáo dục con cái, đừng để khi hậu quả nặng nề đã xảy ra với con em mình thì có làm gì cũng đã quá muộn.