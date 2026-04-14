Bắt giữ nhóm trộm hàng loạt xe tại khu công nghiệp, kẻ cầm đầu có 4 tiền án

Ngày 14/4, Công an phường Đồng Văn (tỉnh Ninh Bình) cho biết đơn vị vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn Khu công nghiệp Đồng Văn I và một số khu vực lân cận.

Trước đó, ngày 9/4, cơ quan công an tiếp nhận tin báo của anh Vũ Quang Trung (trú tại Hà Nội) về việc bị mất trộm chiếc xe máy Honda Wave trị giá khoảng 15 triệu đồng khi gửi tại khu vực lán xe của Công ty TNHH KMW Việt Nam trong khu công nghiệp.

Công an phường Đồng Văn điều tra, bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp tài sản

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đồng Văn đã triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét. Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Đỗ Văn Tân (SN 1997), Đỗ Đức Thành (SN 1980) và Đỗ Quang Hiếu, cùng trú tại tỉnh Hưng Yên.

Tang vật thu giữ gồm 1 bộ vam phá khóa, 3 điện thoại di động, 1 ô tô cùng 2 xe mô tô liên quan đến vụ án.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định nhóm này còn thực hiện một vụ trộm xe máy khác tại địa bàn phường Hà Nam (tỉnh Ninh Bình). Đáng chú ý, các đối tượng đều có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, trong đó Đỗ Văn Tân có 2 tiền án, còn Đỗ Đức Thành có tới 4 tiền án.

Hiện Công an phường Đồng Văn đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Trước tình trạng trộm cắp tài sản tại các khu công nghiệp và khu dân cư có xu hướng gia tăng, người dân và công nhân cần nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản cá nhân; không để xe ở nơi không có người trông coi, không khóa cẩn thận hoặc sử dụng các loại khóa kém chất lượng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần tăng cường hệ thống camera giám sát, bố trí lực lượng bảo vệ tại khu vực gửi xe, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được xử lý kịp thời.