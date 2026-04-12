Công an TP.HCM bắt 31 kẻ trộm cắp chó, mèo trong 3 tháng đầu năm

Thông tin trên được Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP.HCM cung cấp ngày 12/4.

Theo đó, đơn vị đang thực hiện công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm hiệu quả, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đáng chú ý, trên địa bàn thành phố không còn tình trạng băng nhóm hoạt động lộng hành, thách thức dư luận. 100% án cướp tài sản, cướp giật tài sản đều được tập trung điều tra khám phá nhanh, kịp thời chỉ sau ít giờ gây án. Trong đó, nạn trộm cắp chó, mèo gây bức xúc trong nhân dân, dư luận được lực lượng công an triệt phá liên tục.

Trần Văn Bình bị bắt vì gây ra nhiều vụ trộm chó trên địa bàn TP.HCM. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cuối tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Bình (SN 1980, ngụ TP.HCM) để điều tra về tội trộm cắp tài sản, liên quan đến nhiều vụ trộm chó xảy ra trên địa bàn.

Ngày 11/3, bà L.T.N.S (SN 1982, ngụ phường Bình Tân) đến trình báo việc bị mất trộm chó nuôi tại nhà ở đường Hồ Văn Long, Phường Bình Tân. Tài sản bị chiếm đoạt là chó giống Bandog lai, nặng khoảng 38kg, trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Tân và Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác định và mời đối tượng Trần Văn Bình lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, Bình đã thừa nhận hành vi trộm cắp nêu trên. Đáng chú ý, đối tượng còn khai nhận trước đó đã thực hiện một vụ trộm khác vào ngày 16/1, lấy cắp một con chó giống Becgie của người dân cũng trên địa bàn phường Bình Tân.

Trong tháng 3/2026, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Phú Định đã làm rõ nhóm người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là vật nuôi của người dân trên địa bàn, xảy ra vào rạng sáng ngày 20/3.

Theo đó, khoảng 2h ngày 20/3, tại trước nhà số 118/59/3/4 Bến Phú Định (phường Phú Định), anh T.Q.Q (SN 1977) bị mất trộm 1 con mèo lông xám. Con mèo được xác định có giá trị từ 2,5 - 3 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Định và Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, truy xét. Qua đó, xác định hai người liên quan gồm Nguyễn Hoài Thanh (SN 2006, quê An Giang) và Nguyễn Hữu Đạt (SN 2004, ngụ TP.HCM).

Nguyễn Hoài Thanh và Nguyễn Hữu Đạt bị bắt vì trộm vật nuôi của người dân. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do không có tiền tiêu xài, Thanh nảy sinh ý định đi trộm tài sản là vật nuôi của người dân để bán lấy tiền. Thanh đã chuẩn bị sẵn dụng cụ gồm bao vải, lưới tròn chuyên dùng để bắt mèo, sau đó rủ Đạt cùng tham gia.

Rạng sáng 20/3, Thanh lái xe máy chở Đạt đi tìm “mục tiêu” trên các tuyến đường vắng. Khi đến địa chỉ trên, phát hiện một con mèo nằm trước cửa nhà, thấy khu vực không có người trông coi, cả hai dừng xe thực hiện hành vi trộm cắp. Thanh trực tiếp dùng bao vải tiếp cận, còn Đạt hỗ trợ đuổi, khống chế con vật rồi cho vào bao mang đi. Sáng hôm sau, Thanh đăng bán con mèo trên mạng xã hội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoài Thanh và Nguyễn Hữu Đạt để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Thống kê ban đầu cho thấy, trong quý I/2026, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã phát hiện 12 vụ trộm cắp chó mèo, bắt giữ tổng cộng 31 người.