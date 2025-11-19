Bắt 9 kẻ trong đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

(VTC News) -

Ngày 19/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 9 đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Đây là đường dây hoạt động liên tỉnh, có sự móc nối chặt chẽ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra cho thấy, tháng 8/2024, do nhu cầu đi xuất khẩu lao động, N.T.S. (SN 1996, trú xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) liên hệ với Lê Thị Dương (SN 1976, trú xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) và được giới thiệu chương trình lao động tại Hong Kong với chi phí 279 triệu đồng.

Nguyễn Đức Thịnh - kẻ cầm đầu đường dây bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Ngày 2/12/2024, N.T.S. cùng 4 lao động khác được nhóm đối tượng tổ chức nhập cảnh Trung Quốc bằng visa du lịch rồi di chuyển bằng tàu biển sang Hong Kong. Khi đến một hòn đảo thuộc tỉnh Quảng Đông, nhóm lao động bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện, ngăn chặn.

Ngày 25/2/2025, những người này được đưa về Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu thập đầy đủ chứng cứ, khởi tố 9 bị can gồm: Lê Thị Dương, Dương Nguyễn Hùng (SN 1992, trú tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Thị Phương (SN 1990, trú TP Hà Nội), Nguyễn Thị Đông (SN 1958, trú tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Duy Dũng (SN 1985, trú tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Đức Thịnh (SN 1988, trú TP Hà Nội), Trần Thị Phương (SN 1962, trú tỉnh Nghệ An), Lê Thị Tình (SN 1981, trú TP Hà Nội) và Đặng Thị Khương (SN 1983, trú TP Hà Nội).

Các đối tượng khai nhận đã bàn bạc, móc nối để đưa người sang Hong Kong lao động bằng cách cho xuất cảnh sang Trung Quốc theo diện du lịch rồi vượt biên. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Đức Thịnh là kẻ cầm đầu, nhận người tại Việt Nam, liên hệ với các đầu mối tại Hong Kong với chi phí khoảng 145 triệu đồng/người. Đường dây này đã tổ chức 3 chuyến với tổng cộng 13 lao động ở Hà Tĩnh và nhiều địa phương khác; trong đó 2 chuyến bị phát hiện, một chuyến trót lọt.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.