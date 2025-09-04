Bắt giữ 2 kẻ dùng xuồng cao tốc chở 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

(VTC News) -

Ngày 4/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia, tỉnh Quảng Ninh cho biết bắt giữ hai người Việt đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo đó, lợi dụng việc nghỉ lễ, khoảng 22h ngày 31/8, tổ công tác của Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia và Hải đội Biên phòng 2 trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phát hiện một xuồng máy vỏ Composit màu xanh (lắp 3 máy 300CV, chiều dài khoảng 12,3m, chiều rộng khoảng 2,7m) không mang biển kiểm soát, di chuyển từ vùng biển Trung Quốc vào vùng biển Việt Nam thuộc địa bàn xã Vĩnh Thực, tỉnh Quảng Ninh.

Cán bộ biên phòng lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Tiến Hùng.

Tổ công tác truy đuổi để kiểm tra và phát hiện trên phương tiện này có tổng cộng 22 người đều là nam giới. Kết quả điều tra xác định, người điều khiển xuồng máy là Lương Văn Nam (SN 1995) và Nguyễn Tiến Hùng (SN 1992), đều trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh.

Cả Nam và Hùng khai nhận hành vi chở trái phép 20 người quốc tịch Trung Quốc, đi từ khu vực quạt gió (vùng biển Trung Quốc) vào đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh với khoản tiền công là 1.000 nhân dân tệ/người.

Sau khi lọt qua vùng biển Trung Quốc để sang vùng biển Việt Nam, các đối tượng này bị tổ công tác của lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Hiện cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiếp tục xác minh, xử lý.