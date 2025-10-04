Bão số 11 Matmo giật cấp 14, di chuyển nhanh hướng về miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 4h ngày 4/10, vị trí tâm bão số 11 Matmo trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.
Dự báo đến 4h ngày 5/10, bão số 11 Matmo di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km/h, khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16.
Đến 4h ngày 6/10, bão số 11 Matmo không đổi hướng, di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20km/h, đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Vị trí tâm bão trên vùng ven biển phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13.
Khoảng 16h cùng ngày, bão số 11 Matmo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, đi vào đất liền phía Đông Bắc khu vực Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.
Tác động của bão số 11 Matmo, khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội. Sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, đánh đắm tàu biển trọng tải lớn.
Từ chiều 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ tối 5/10, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội.
Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng nước dâng do bão cao 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều, tối 5/10.
Trên đất liền, từ đêm 5/10, trên đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9.
Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300mm. Vùng núi và trung du Bắc Bộ dao động 150-250mm, có nơi trên 400mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, lượng mưa vượt ngưỡng 200mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai như lũ quét, sạt lở, ngập lụt.