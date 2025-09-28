Bão Bualoi diễn biến phức tạp, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo ứng phó

(VTC News) -

Ngày 28/9, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Công văn số 17940 về việc ứng phó với bão số 10 (Bualoi) gửi các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ban đảng Trung ương; đảng ủy các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương; các Ủy viên Trung ương Đảng.

Lực lượng chức năng phường Cửa Lò (Nghệ An) sơ tán dân đến nơi tránh bão an toàn.

Công văn nêu rõ, bão số 10 rất mạnh, di chuyển nhanh với tốc độ bất thường, diễn biến rất phức tạp, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm.

Trước tình hình trên, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tại các khu vực bị ảnh hưởng khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá, ngập lụt, đe dọa hệ thống đê trực diện biển và các hồ chứa nước.

Thường trực Ban Bí thư quán triệt bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra; hằng ngày cập nhật tình hình, gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Đảng (trước 16h).

Thường trực Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình, hằng ngày báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình liên quan.

4 người chết và mất tích dù bão chưa đổ bộ đất liền

Chiều 28/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia - chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tiền phương với các tỉnh dự kiến có tâm bão số 10 đi qua.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Theo báo cáo ban đầu của các địa phương, tính đến 11h ngày 28/9, bão số 10 và mưa, lũ khiến 4 người chết và mất tích; 76 nhà hư hỏng, tốc mái do dông lốc trước bão; 3 cầu tạm bị cuốn trôi...

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, đầu giờ chiều 28/9, tâm bão số 10 còn cách bờ biển Hà Tĩnh khoảng 220 km và cách Nghệ An khoảng 300 km.

"Như vậy, vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp nhiều khả năng là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. So với dự báo hôm qua, tốc độ di chuyển của bão có chậm lại, khiến thời điểm đổ bộ và tác động có thể lùi về đêm 28/9, rạng sáng 29/9. Quỹ đạo bão thực tế đã có sự dịch chuyển lên phía Bắc nên phạm vi ảnh hưởng dự kiến cũng mở rộng hơn, đặc biệt là Thanh Hóa có thể chịu tác động nặng nề hơn", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nói.

Dự báo, khu vực Hà Tĩnh - Nghệ An bắt đầu có gió mạnh từ tối nay và nửa đêm về sáng là lúc gió mạnh nhất, đặc biệt là khu vực Kỳ Anh do địa hình nơi đây có mỏm nhô ra biển, khả năng có lốc xoáy. Cần lưu ý gió giật tại Nghệ An và Hà Tĩnh khả năng lên cấp 14. Tại Thanh Hóa, thời gian gió mạnh nhất khoảng 4-5h sáng, gió giật cấp 12-13.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin, lượng mưa phổ biến 300-400 mm, cao hơn dự báo hôm qua (200-250 mm). Nhiều khu vực, đặc biệt tại Thanh Hóa và Nghệ An, có thể xuất hiện mưa cục bộ 300 mm chỉ trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở miền núi. Nguy cơ xuất hiện đợt lũ lớn sau bão.

Do thời gian lưu bão kéo dài khoảng 6 giờ, tác động mạnh nhất tại Hà Tĩnh (đặc biệt khu vực Kỳ Anh), Nghệ An và Thanh Hóa.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho biết, các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ cùng địa phương khẩn trương triển khai, bảo đảm an toàn cho người dân.

Bộ Quốc phòng đã bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực bão số 10 là 344.413 cán bộ chiến sĩ, 8.166 phương tiện các loại. Quân khu 4 đã huy động trước mắt 9.852 cán bộ, chiến sĩ, cùng phương tiện tham gia phòng chống, cứu hộ, cứu nạn.

Ngoài ra, khoảng 2.000 cán bộ, chiến sĩ được bố trí sẵn tại 16 khu vực trọng điểm, mang theo lương khô, bảo đảm liên lạc và hậu cần trong điều kiện địa hình hiểm trở, có khả năng bị chia cắt, cô lập. Các lực lượng này vừa sẵn sàng hỗ trợ nhân dân trong bão, vừa thực hiện nhiệm vụ sau bão, khắc phục hậu quả thiên tai.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, cường độ bão khi vào bờ vẫn ở cấp 11-13, gió giật mạnh tới cấp 13, có khả năng gây hư hại lớn cho nhà cửa và công trình. Thời gian bão đổ bộ lại rơi vào ban đêm, gây khó khăn cho ứng phó. Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản phải hoàn tất trước 15h ngày 28/9.

Về công tác di dời dân, Phó Thủ tướng lưu ý phải thực hiện quyết liệt, không được chủ quan.

"Kinh nghiệm cho thấy, khi triều cường dâng 1,5-2 m, sóng có thể cao 3-5 m, nên phạm vi ảnh hưởng không chỉ trong bán kính 200 m từ bờ biển. Các địa phương cần tính toán thực tiễn để khoanh vùng, tổ chức sơ tán an toàn", Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng, lượng mưa dự báo từ 200-500 mm, song thực tế có thể lớn hơn do hoàn lưu bão rộng, gây mưa lớn ở cả những vùng ngoài bán kính tác động trực tiếp, như Tây Thanh Hóa, miền núi Nghệ An, Sơn La, Đông Bắc Bộ. Nhiều hồ chứa đã gần đầy, có nơi đạt cấp độ 1-2, nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập lụt rất cao.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý bài học từ bão số 5, sau khi tâm bão đi qua, vùng gió mạnh vẫn kéo dài thêm 6 giờ. Do đó, không thể chủ quan khi thấy bão tạm lắng vào chiều tối. Các địa phương tiếp tục duy trì cảnh giác suốt đêm - thời điểm nguy hiểm nhất.

"Tinh thần là sau mỗi cơn bão như sau một trận đánh, chúng ta cần rút kinh nghiệm để khi xuất hiện những cơn bão sau thì có ngay kịch bản và phương án cụ thể, xác định rõ thời điểm cần tập trung cao độ", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục kiểm tra, huy động, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; lực lượng quân đội, công an luôn sẵn sàng hỗ trợ, nếu trước 17h cùng ngày, còn có nơi trọng yếu mà lực lượng tại chỗ không đáp ứng được, địa phương phải báo cáo Trung ương ngay để kịp thời điều động, hỗ trợ.