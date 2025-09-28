Trực tiếp: Bão số 10 Bualoi áp sát Nghệ An - Quảng Trị, mưa gió cực mạnh

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định: "Nhìn vào hình dự báo quỹ đạo, vị trí và cường độ bão số 10, khoảng 1h ngày 29/9, tâm bão sẽ chạm bờ. Vùng ảnh hưởng mạnh nhất về gió và mưa ở cách tâm bão vài trăm km nên từ tối cho đến hết đêm, cụ thể là khoảng 4-5h ngày 29/9 được xác định là thời gian cao điểm của gió và mưa, cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất. Các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 10 sẽ theo thứ tự từ Nam ra Bắc cùng với quá trình đi lên phía Bắc của cơn bão. Hiện nay là các tỉnh Quảng Trị - Đà Nẵng, chiều tối nay sẽ mở rộng ra Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, từ nửa đêm về sáng là các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, sau đó là trung du, vùng núi phía Bắc. Với các tỉnh Trung du, vùng núi phía Bắc chủ yếu sẽ ảnh hưởng về mưa lớn, gió sẽ không mạnh. Tối và đêm 28/9 là thời điểm gió mạnh nhất. Khu vực gió mạnh nhất là Thanh Hóa tới phía Bắc Quảng Trị".

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 15h, vị trí tâm bão số 10 Bualoi cách TP Huế khoảng 85km về phía Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 140km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h. Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Văn Lý (Ninh Bình) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trạm Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 7, giật cấp 9...

Ngày 28/9, ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, chính quyền triển khai kế hoạch sơ tán khẩn cấp hơn 2.000 người dân ra khỏi các khu tập thể Quang Trung cũ và những ngôi nhà tạm bợ để bảo đảm an toàn trước bão số 10 Bualoi. Theo đó, toàn bộ cư dân sống tại các dãy nhà C2, C3, C4, C5, C6, D2 khu tập thể Quang Trung và nhiều hộ dân ở trong các căn nhà xuống cấp đã được di chuyển đến nơi an toàn. Người dân được bố trí tạm trú tại khách sạn Lam Giang và trụ sở UBND phường Quang Trung cũ, phường Cửa Nam cũ. Sau khi bão tan, tình hình ổn định, bà con sẽ trở về nhà. Lực lượng chức năng phường Cửa Lò sơ tán dân đến nơi tránh bão an toàn. Tại phường Cửa Lò, công tác ứng phó với bão số 10 cũng được triển khai quyết liệt. Toàn bộ 250 tàu cá, 275 thúng cùng 32 lồng bè đã được đưa vào nơi tránh trú, tuyệt đối không để người dân ở lại trên biển. Chính quyền thị xã thành lập 7 tổ trực chốt và một tổ cơ động với gần 100 thành viên, đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhu yếu phẩm và trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ”. Đến sáng nay, phường Cửa Lò di dời 356 người đến nơi an toàn, dự kiến sẽ di dời tiếp 1.800 người nếu bão diễn biến phức tạpĐến 9h30 ngày 28/9, phường Cửa Lò di dời 151 hộ dân với 356 nhân khẩu đến nơi an toàn. Cũng trong sáng nay, Sở GD&ĐT Nghệ An thông báo cho học sinh tất cả các trường trên toàn tỉnh nghỉ học vào ngày 29/9. Ngành Giáo dục Nghệ An yêu cầu các trường lên phương án, tổ chức phòng chống bão để bảo vệ cơ sở vật chất của trường.

Trận lốc xoáy quét qua địa bàn xã Quảng Điền (TP Huế) vào chiều 27/9, gây thiệt hại cho ba thôn An Xuân Đông, An Xuân Tây và An Xuân Bắc. Cụ thể, thôn An Xuân Đông có khoảng 40 nhà bị tốc mái; thôn An Xuân Tây khoảng 20 nhà tốc mái hoặc bị ảnh hưởng, khu vực trường học bị sập mái che, gãy trụ điện; thôn An Xuân Bắc có khoảng 15 nhà bị ảnh hưởng. Địa phương đang thống kê thiệt hại và triển khai phương án hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Hơn 70 ngôi nhà ở xã Quảng Điền (TP Huế) bị tốc mái, thiệt hại sau trận lốc xoáy do ảnh hưởng của bão số 10. Tại Đà Nẵng, khoảng 6h50 ngày 28/9, một cây xanh ngã đổ, đè lên xe ô tô 7 chỗ do anh N.T.Q. (sinh năm 1995, trú Đà Nẵng) cầm lái khi di chuyển qua ngã tư Phan Hành Sơn - An Dương Vương, trên xe có 6 người mắc kẹt. Ngay khi nhận được tin báo khẩn cấp từ Trung tâm Thông tin chỉ huy, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3, Công an TP Đà Nẵng, lập tức điều xe cứu nạn cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có người mắc kẹt trong xe nên khẩn cấp triển khai công tác cứu nạn khẩn cấp, dùng các thiết bị chuyên dụng và tổ chức cưa cắt cây. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đưa 6 người ra khỏi xe an toàn trong thời gian ngắn. Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, đảm bảo giao thông trở lại bình thường.