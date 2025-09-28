Bão Bualoi di chuyển chậm, đổ bộ Nghệ An - Quảng Trị trong chiều và đêm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 15h, vị trí tâm bão số 10 Bualoi cách TP Huế khoảng 85km về phía Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 140km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.
Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.
Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Văn Lý (Ninh Bình) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trạm Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 7, giật cấp 9...
Đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp với nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Từ chiều 28-30/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 450mm. Trong đó, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai, Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị mưa to đến rất to với tổng lượng mưa dao động 200-400mm, có nơi trên 600mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, lượng mưa có thể vượt mức 200mm chỉ trong 3 giờ.
Đặc biệt, trong 3-6 giờ tới, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Thanh Hóa đến Quảng Trị từ 50-90mm, có nơi trên 100mm; TP Huế 30-50mm, cục bộ trên 80mm; TP Đà Nẵng đến Quảng Ngãi dao động 10-30mm, có nơi trên 50mm.
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh này gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại hàng loạt xã, phường.