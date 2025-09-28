Bộ đội sát cánh cùng dân neo thuyền, chằng chống nhà cửa ứng phó bão số 10

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 Bualoi – được dự báo di chuyển nhanh và có khả năng đổ bộ trực tiếp vào Bắc Trung Bộ trong chiều tối 28/9, lực lượng biên phòng, chính quyền phường Cửa Lò (Nghệ An) cùng người dân đồng loạt triển khai ứng phó với tinh thần “tính mạng con người là trên hết”.
Tại các bến cảng, từng tốp cán bộ, chiến sĩ biên phòng phối hợp cùng địa phương hướng dẫn ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn.
Tính đến 9h30 cùng ngày, toàn bộ 250 tàu và 275 thuyền thúng của ngư dân Cửa Lò đã về bến, chằng néo chắc chắn. Trên biển, 32 lồng bè nuôi thủy sản cũng được gia cố cẩn thận, hạn chế tối đa rủi ro khi sóng lớn ập vào.
“Chúng tôi được bộ đội nhắc nhở, hỗ trợ từ nhiều ngày qua. Nếu không có họ, chắc khó mà xoay kịp”, một ngư dân ở phường Cửa Lò chia sẻ.
Nhiều hộ dân, đặc biệt là gia đình nuôi trồng thủy sản ven sông, ven biển đã được vận động di dời đến nơi trú ẩn an toàn. Con số ghi nhận đến thời điểm 9h30 cùng ngày là 151 hộ, với 356 nhân khẩu đã được sơ tán.
Chính quyền Cửa Lò cũng chuẩn bị phương án sẵn sàng di dời thêm 615 hộ dân, gần 1.800 người, nếu tình huống trở nên nguy hiểm hơn. Để bảo đảm an toàn, địa phương thành lập 7 tổ chốt trực và 1 tổ cơ động với gần 100 thành viên.
Các lực lượng được trang bị đầy đủ phương tiện, nhu yếu phẩm, vật tư y tế, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”. Song song đó, nhiều hạng mục phòng chống thiên tai khác cũng được gấp rút triển khai như khơi thông cống rãnh, tỉa bớt cành cây cao dễ gãy đổ, kiểm tra hệ thống điện ở trường học và trạm y tế.
Ông Ngô Đức Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Lò trực tiếp chỉ đạo công tác tại hiện trường. Bí thư Đảng uỷ phường Cửa Lò yêu cầu không để bất kỳ người dân nào ở lại trên tàu, thuyền khi bão về. "Sự an toàn của bà con là ưu tiên số một, tài sản có thể khắc phục nhưng tính mạng thì không thể”, ông Kiên nhấn mạnh.
Theo dự báo, tối 29/9, bão số 10 ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị. Là địa phương nằm trong vùng có nguy cơ hứng chịu gió mạnh, sóng lớn, Nghệ An đã và đang dồn toàn lực để giảm thiểu thiệt hại. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền, sự sát cánh của bộ đội biên phòng và tinh thần hợp tác của người dân, công tác phòng chống bão đang được triển khai đồng bộ và hiệu quả.
Chính quyền phường Cửa Lò kêu gọi người dân tiếp tục theo dõi sát các bản tin dự báo, không ra khơi, không tụ tập ven biển để đảm bảo an toàn tuyệt đối.