Bảng giá ô tô Porsche mới nhất tháng 12/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Porsche mới nhất tại Việt Nam tháng 12/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Porsche là thương hiệu ô tô thể thao hạng sang đến từ Đức, nổi tiếng với những mẫu xe hiệu năng cao, thiết kế tinh tế và trải nghiệm lái vượt trội. Các dòng xe của Porsche kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, hiệu suất mạnh mẽ và sự sang trọng, từ xe thể thao 911 đến SUV Cayenne và Macan.

Trong đó, Porsche 911 GT3 là phiên bản hiệu năng cao của dòng 911 danh tiếng, được thiết kế dành cho những tín đồ tốc độ và trải nghiệm lái thể thao. Xe sở hữu động cơ 4.0L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất mạnh mẽ, đi kèm hộp số PDK hoặc số sàn tùy chọn. 

Porsche 911 GT3 là phiên bản hiệu năng cao của dòng 911 danh tiếng. (Ảnh: Porsche)

Ngoại thất của 911 GT3 nổi bật với thiết kế khí động học, cánh gió lớn và hốc gió mở rộng, vừa tạo nét thể thao vừa cải thiện hiệu suất ổn định. Bộ mâm nhẹ và hệ thống phanh hiệu năng cao đảm bảo khả năng bám đường tối ưu. Mỗi chi tiết đều được chăm chút để giảm trọng lượng và tăng trải nghiệm lái chính xác.

Bảng giá xe ô tô hãng Porsche mới nhất tháng 12/2025

Dòng xe Phiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)
Porsche 718 Cayman  718 Cayman  3 tỷ 950 triệu 
718 Cayman S  4 tỷ 870 triệu 
Porsche 718 Boxster  718 Boxster  4 tỷ 060 triệu 
718 Boxster S  4 tỷ 980 triệu 
Porsche 718 Style Edition  718 Cayman Style Edition  4 tỷ 360 triệu 
718 Boxster Style Edition  4 tỷ 480 triệu 
Porsche 911 Carrera Coupé  911 Carrera  8 tỷ 870 triệu 
911 Carrera T  9 tỷ 770 triệu 
911 Carrera S  10 tỷ 300 triệu 
911 Carrera GTS  13 tỷ 200 triệu 
911 Carrera 4 GTS  13 tỷ 590 triệu 
Porsche 911 Carrera Cabriolet  911 Carrera S Cabriolet  11 tỷ 140 triệu 
911 Carrera Cabriolet  9 tỷ 640 triệu 
911 Carrera T Cabriolet  10 tỷ 590 triệu 
911 Carrera GTS Cabriolet  14 tỷ 170 triệu 
911 Carrera 4 GTS Cabriolet  14 tỷ 540 triệu 
Porsche 911 Targa 4 GTS  911 Targa 4 GTS  14 tỷ 540 triệu 
Porsche Taycan  Taycan  4 tỷ 620 triệu 
Taycan 4  4 tỷ 800 triệu 
Taycan 4S  5 tỷ 500 triệu 
Taycan GTS  6 tỷ 430 triệu 
Taycan Turbo  7 tỷ 460 triệu 
Taycan Turbo S  8 tỷ 690 triệu 
Taycan Turbo GT  9 tỷ 510 triệu 
Porsche Cross Turismo  Taycan 4 Cross Turismo  5 tỷ 060 triệu 
Taycan 4S Cross Turismo  5 tỷ 710 triệu 
Taycan Turbo Cross Turismo  7 tỷ 510 triệu 
Porsche Panamera  Panamera  6 tỷ 420 triệu 
Panamera GTS  11 tỷ 440 triệu 
Porsche Macan  Macan  3 tỷ 350 triệu 
Macan T  3 tỷ 570 triệu 
Macan S  4 tỷ 400 triệu 
Macan GTS  5 tỷ 340 triệu 
Porsche Macan điện  Macan thuần điện  3 tỷ 590 triệu 
Macan 4 thuần điện  3 tỷ 740 triệu 
Macan 4S thuần điện  4 tỷ 340 triệu 
Macan Turbo thuần điện  5 tỷ 920 triệu 
Porsche Cayenne  Cayenne  5 tỷ 560 triệu 
Cayenne S  7 tỷ 700 triệu 
Cayenne S E-Hybrid  6 tỷ 330 triệu 
Cayenne S  7 tỷ 700 triệu 
Cayenne GTS  9 tỷ 180 triệu 
Cayenne Coupé  5 tỷ 810 triệu 
Cayenne S Coupé  8 tỷ 070 triệu 
Cayenne GTS Coupé  9 tỷ 420 triệu 
Cayenne Turbo GT  14 tỷ 360 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

