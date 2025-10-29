Bác sĩ Việt Nam giảng dạy và mổ nội soi thị phạm tại Nga

(VTC News) -

PGS.TS Đồng Văn Hệ, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam vừa tham gia với vai trò chuyên gia giảng dạy tại khóa đào tạo quốc tế về nội soi vi phẫu thần kinh tổ chức tại Liên bang Nga.

Khóa đào tạo quy tụ các bác sĩ trẻ, bác sĩ nội trú cùng nhiều chuyên gia hàng đầu đến từ nhiều quốc gia như Brazil, Ấn Độ, Việt Nam. Trong đó, mỗi chuyên gia đảm nhận một lĩnh vực thế mạnh riêng: phẫu thuật mạch máu, vi phẫu, nội soi.

PGS.TS Đồng Văn Hệ, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi nền sọ và u nền sọ đã trực tiếp mổ thị phạm 3 ca và dành 1 ngày giảng lý thuyết chuyên sâu cho học viên.

Đây là lần thứ hai PGS.TS Đồng Văn Hệ được mời tham gia giảng dạy tại khóa học này, sau lần đầu tiên vào năm 2023, góp phần khẳng định uy tín và vị thế của các chuyên gia phẫu thuật thần kinh Việt Nam trên trường quốc tế.

PGS.TS Đồng Văn Hệ trực tiếp mổ thị phạm 3 ca bệnh.

PGS.TS Đồng Văn Hệ (SN 1966, quê ở Hải Dương cũ). Học xong phổ thông, được gia đình động viên, ông thi vào Đại học Y Hà Nội. Năm 1989-1990, ông đỗ thủ khoa kỳ thi nội trú và trở thành cái tên được nhiều giảng viên nhà trường nhắc đến như tấm gương sáng cho các thế hệ sinh viên noi theo.

Tốt nghiệp, ông sang Pháp học tập. Thời gian tu nghiệp ở nước ngoài, ông biết đến nhiều phương pháp phẫu thuật thần kinh. Về Việt Nam, ông công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Đến nay, PGS.TS Đồng Văn Hệ cùng các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức làm chủ nhiều kỹ thuật, thực hiện thành công nhiều ca mắc bệnh u não phức tạp. Các bệnh nhân đều phục hồi tốt, không có di chứng. Đây là kết quả ấn tượng, mở ra triển vọng lớn, góp phần vào thành công chung trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Theo PGS.TS Đồng Văn Hệ, y tế Việt Nam không thua kém nước ngoài, có thể làm được nhiều kỹ thuật khó, thậm chí các nước bạn còn phải học hỏi.

“Các bác sĩ Việt Nam không thua kém bác sĩ Thái Lan, Singapore, thậm chí nhiều bác sĩ của chúng ta còn có kinh nghiệm, tài năng hơn hẳn các bác sĩ nước ngoài”, PGS Hệ nói.

Minh chứng số lượng bệnh nhân nước ngoài đến Việt Nam khám ngày càng tăng, số bác sĩ, nhân viên y tế nước ngoài sang Việt Nam bồi dưỡng nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm ngày càng tăng.

Vị phó giáo sư mong muốn các thế hệ sau sẽ giỏi hơn thế hệ của mình, sẽ có được những công trình nghiên cứu khoa học mang tính đột phá để đóng góp cho sự phát triển của nền y học nước nhà.