Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón đợt nắng nóng đầu tiên, có nơi hơn 38°C

Tin nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ khoảng 30/3-2/4, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế khả năng xảy ra đợt nắng nóng diện rộng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, cục bộ có nơi trên 38°C.

Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng đầu tiên trong năm.

Từ khoảng 30-31/3, đồng bằng Bắc Bộ có thể xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày dao động 35-36°C, cục bộ có nơi trên 36°C.

"Đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 ở các khu vực trên, đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm", cơ quan khí tượng cho hay.

Ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Theo bảng tin cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, trong ba ngày 26-28/3, Hà Nội duy trì trạng thái có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất dao động 29-30°C, thấp nhất phổ biến 23°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Ngày 29/3, khu vực này xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày tăng, phổ biến 24-32°C. Tuy nhiên, mưa không kéo dài nhiều ngày. Sang ngày 30/3, Hà Nội tạnh ráo trở lại, có mây, không mưa, nhiệt độ tiếp tục tăng lên cao nhất 34°C, nhiệt độ thấp nhất duy trì mức 23°C.

Ngày cuối cùng của tháng 3, Hà Nội đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm khi nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên 35°C, nhiệt độ thấp nhất 24°C khiến biên độ nhiệt giữa ngày và đêm tương đối lớn, khoảng 11°C.

Trong 3 ngày đầu tiên của tháng 4, Hà Nội có mây, không mưa, nhiệt độ giảm, cao nhất phổ biến 31-32°C, thấp nhất dao động 24-25°C.