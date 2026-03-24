Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, Hà Nội cao nhất 34°C

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Dự báo trong 10 ngày tới, nắng mạnh bao trùm miền Bắc, nhiệt độ tăng cao, một số nơi ở khu vực này xuất hiện nắng nóng, trong đó Hà Nội cao nhất lên tới 34°C, tiệm cận ngưỡng nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong hôm nay và ngày mai (25/3), Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Nắng nóng sắp xuất hiện ở miền Bắc và Trung. (Ảnh minh hoạ)

Các khu vực khác trên cả nước nắng vào ban ngày, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Đến chiều tối và đêm, các khu vực này xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Nhận định thời tiết từ đêm 25/3 đến ngày 2/4, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Ngoài ra, theo Đài khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, ngày 27-28/3, không khí lạnh khả năng được tăng cường yếu trở lại. Cũng trong hai ngày này, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Những ngày sau đó, từ 30/3, nhiệt độ miền Bắc, miền Trung tăng nhanh, khu Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế xảy ra nắng nóng cục bộ.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì chuỗi ngày chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay (24/3), Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C; cao nhất 27-29°C, có nơi trên 29°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội có mây, không mưa trong các ngày 25-28/3, nhiệt độ cao nhất dao động 29-30°C, thấp nhất 24°C.

Ngày 29/3, khu vực này duy trì trạng thái có mây, không mưa, nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất 31°C, thấp nhất 25°C.

Trong bốn ngày cuối thời kỳ dự báo (30/3-2/4), nhiệt độ Hà Nội tiếp tục tăng nhanh lên cao nhất 33-34°C, nhiệt độ thấp nhất không có nhiều biến động, thấp nhất 24-25°C. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, khoảng 9-10°C, có thể gây ảnh hưởng sức khoẻ người dân, đặc biệt người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh nền.