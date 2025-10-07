Ba sản phẩm gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả

(VTC News) -

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi và đình chỉ lưu hành trên toàn quốc 3 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Cổ phần Vinamake chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối, sau khi bị kết luận là hàng giả.

Các sản phẩm bị thu hồi gồm: DR. Hair Ginger Shampoo (số tiếp nhận phiếu công bố: 24/24/CBMP-HB); DR. Ginger Shampoo (23/24/CBMP-HB); dung dịch vệ sinh phụ nữ nano bạc hương nước hoa (122/23/CBMP-HB).

Các sản phẩm bị kết luận hàng giả do không chứa thành phần như công bố. (Ảnh minh hoạ)

Theo Cục Quản lý Dược, các mẫu sản phẩm nói trên được giám định tại Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an và không phát hiện một số thành phần đã công bố trên nhãn, bao bì. Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ kết luận đây là "hàng giả", căn cứ theo điểm b, khoản 7, Điều 3, Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Công ty Cổ phần Vinamake, địa chỉ tại Tổ 8, đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), là đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất và đưa các sản phẩm ra thị trường.

Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty này phải gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở phân phối; tiếp nhận sản phẩm bị trả lại; báo cáo kết quả thu hồi về Cục trước ngày 1/11/2025.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố được đề nghị tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không sử dụng các sản phẩm vi phạm, phối hợp kiểm tra, giám sát và xử lý nếu phát hiện sản phẩm còn lưu hành.

Trung tâm kiểm nghiệm tại các địa phương cũng được chỉ đạo tăng cường lấy mẫu kiểm tra, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc.

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ được giao giám sát trực tiếp việc thu hồi của Công ty Cổ phần Vinamake và gửi báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/11/2025.