An toàn, dễ lái, chi phí nhẹ: VinFast VF 5 chinh phục người mua xe đầu tay

(VTC News) -

Kích thước nhỏ gọn, dễ điều khiển, đi kèm loạt trang bị an toàn vượt trội trong phân khúc giúp VinFast VF 5 chinh phục nhiều khách hàng đề cao tính an toàn và thực dụng. Trong dịp cận Tết, các ưu đãi mạnh tay càng khiến mẫu xe điện này gia tăng sức hút.

Mẫu xe điện “nhập môn” cho người dùng mới

Mua ô tô lần đầu, anh Bùi Văn Mạnh (31 tuổi, Phú Thọ) ưu tiên một mẫu xe dễ làm quen, an toàn và phù hợp với sinh hoạt hằng ngày của gia đình có con nhỏ. Sau khi so sánh các lựa chọn trong phân khúc, anh quyết định chọn VinFast VF 5 vì đáp ứng tốt cả bài toán sử dụng lẫn chi phí.

“Đây là lần đầu tôi mua ô tô nên yếu tố chi phí được đặt lên hàng đầu. Sau khi cân nhắc một vài lựa chọn, tôi thấy VF 5 có mức giá hợp lý, lại có chính sách miễn phí sạc tới tháng 6/2027 nên đã quyết định xuống tiền ngay”, anh Mạnh chia sẻ.

Trải nghiệm cầm lái trong những ngày đầu sử dụng đem lại cho anh Mạnh cảm giác vô cùng thoải mái và dễ làm quen. Theo anh Mạnh, yếu tố “dễ lái” chính là điểm cộng lớn giúp anh nhanh chóng thích nghi với việc di chuyển bằng xe ô tô trong các tuyến đường có mật độ giao thông lớn tại Hà Nội.

“Trước đây tôi chủ yếu đi xe máy nên cũng khá lo khi chuyển sang lái ô tô. Nhưng VF 5 cho cảm giác điều khiển rất nhẹ, vô-lăng vừa tay, chân ga và chân phanh phản hồi vô cùng nhạy giúp tôi tự tin hơn chỉ sau một thời gian ngắn làm quen”, anh Mạnh cho biết.

Bên cạnh đó, tầm quan sát thoáng và vị trí ngồi lái hợp lý của VF 5 góp phần giúp người điều khiển dễ quan sát không gian xung quanh. Theo anh Mạnh, điều này đặc biệt quan trọng với người mới lái.

“Ngồi lái VF 5 thấy dễ canh đầu xe và khoảng cách với các phương tiện khác. Kích thước của xe cũng tương đối nhỏ gọn nên khi đi vào các đoạn đường hẹp hoặc đông đúc có cảm giác vô cùng an tâm và thoải mái”, anh Mạnh nhận xét.

Trang bị, an toàn vượt khung xe hạng A

VinFast VF 5 còn ghi điểm với người dùng Việt nhờ loạt trang bị an toàn được đánh giá cao so với mặt bằng chung trong phân khúc xe điện cỡ nhỏ.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng (TP.HCM), một tài xế dịch vụ lâu năm, cho biết anh đã lựa chọn VF 5 vì trang bị an toàn ấn tượng.

“Tính năng tôi vô cùng thích ở mẫu xe VF 5 là cơ chế tự động ngắt chuyển động khi cửa xe bên người lái chưa được đóng kín. Cơ chế này có tác dụng bảo vệ trong trường hợp quên về số hoặc chưa tắt chế độ vận hành khi rời khỏi xe, giúp giảm thiểu rủi ro mất an toàn mỗi khi đỗ xe, hoặc phải rời xe trong thời gian ngắn”, anh Hùng bày tỏ.

Trong khi đó, theo anh Lê Quang Dũng, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, tính năng cảnh báo điểm mù trên VF 5 vô cùng hữu ích khi di chuyển trong đô thị đông đúc hoặc thường xuyên phải chuyển làn.

Bên cạnh đó, anh Dũng ấn tượng với hệ thống 6 túi khí và các trang bị an toàn trên VF 5. Theo anh, trong phân khúc xe hạng A, một mẫu xe có túi khí cho cả người lái và hành khách là điều không dễ tìm. Đây là điểm cộng rõ rệt giúp VF 5 trở nên nổi bật hơn hẳn so với nhiều mẫu xe cùng phân khúc.

“Với tôi, an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu, nhất là khi thường xuyên chở người thân trong gia đình. VF 5 tạo cảm giác yên tâm hơn rất nhiều khi sử dụng hằng ngày”, anh khẳng định.

Với những ưu điểm vượt trội về trang bị an toàn, công năng sử dụng, VinFast VF 5 được đánh giá là lựa chọn thực dụng hàng đầu cho những khách hàng trẻ, gia đình trẻ mua xe lần đầu, dân văn phòng hay tài xế chạy dịch vụ.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian cận Tết Nguyên đán, VinFast đang triển khai chương trình hỗ trợ “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, lần đầu tiên cho phép khách hàng mua toàn bộ các dòng ô tô trả góp chỉ từ 0 đồng trả trước.

Với dòng xe VF 5, người mua được ưu đãi trực tiếp vào giá thêm 6%, tương đương 32 triệu đồng. Riêng người dùng mua xe trước 10/2 và đăng ký tại Hà Nội, TP.HCM được tặng thêm 10 triệu đồng vào tài khoản VinClub để sử dụng tại các thương hiệu thuộc hệ sinh thái Vingroup và đối tác. Cộng dồn các ưu đãi dưới dạng tiền mặt và điểm VinClub, khách hàng Việt có thể hưởng lợi lên tới hơn 40 triệu đồng.