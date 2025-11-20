Ám ảnh những lời cầu cứu xé lòng trong đêm nước lũ ngập mái nhà ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Đến sáng 20/11, tiếng cầu cứu của người dân tại các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn liên tục xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Suốt nhiều giờ trong đêm, hàng ngàn người cố gắng gọi điện, nhắn tin, đăng clip kêu cứu khi nước lũ bất ngờ dâng cao, cuốn trôi mọi lối thoát, cô lập toàn bộ hàng trăm khu dân cư.

Lực lượng chức năng dù dốc toàn lực vẫn không thể tiếp cận hết những điểm ngập sâu, đường sá bị chia cắt. Dòng nước xiết khiến việc cứu hộ trở nên vô cùng nguy hiểm.

Ngồi giữa mưa suốt 8 giờ đồng hồ, chị Đào lên mạng cầu cứu.

Trên mạng xã hội, những lời cầu cứu xé lòng liên tục được chia sẻ: “Ai cứu con trai em với. Không còn hy vọng cuối cùng sao mọi người…”, hay “Ba mẹ con ngồi khóc 8 tiếng trên nóc nhà chưa được cứu…”. Mỗi tin nhắn, mỗi đoạn ghi âm đều mang theo sự tuyệt vọng của những người đang cố bấu víu từng phút vào sự sống.

Người phụ nữ bất lực cầu cứu khi có con nhỏ nhịn đói suốt đêm.

Một trong những lời kêu cứu gây ám ảnh cộng đồng mạng là đoạn clip chỉ có âm thanh của một người phụ nữ trẻ. Trong bóng tối đặc quánh của đêm mưa, chị vừa khóc vừa nói rằng ba mẹ con đang kẹt trên mái nhà, nước chạm đến mép mái và gió lộng mạnh khiến chị run rẩy từng câu nói.

Người lớn tuổi được cứu giữa đêm.

Ngồi co ro suốt đêm trên nóc nhà tôn lạnh buốt, chị Đỗ Thị Hồng Đào (SN 1994, nhóm 3 Bầu Trạnh Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ Đông cũ – nay là xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) kể rằng chị và hai con nhỏ đã bám vào mái nhà từ tối hôm trước.

Chồng chị Đào làm thợ hồ ở TP.HCM, nghe tin vợ con gặp nạn nhưng bất lực vì đường sá tê liệt. Xóm chị nằm giữa cánh đồng, chỉ có 4 nhà. Khi nước lên quá nhanh, nhà chị và một nhà hàng xóm – nơi cũng có một người mẹ và hai con nhỏ đều leo lên mái nhà chờ cứu hộ nhưng suốt đêm không ai tiếp cận được.

“Sao không ai cứu mẹ con em… Con em nhịn đói từ trưa hôm qua đến giờ. Lạnh lắm, đói lắm… không trụ được nữa rồi… cúp máy…” – đó là câu nói cuối cùng của chị Đào lúc 3h sáng 20/11 trước khi mất liên lạc hoàn toàn.

Không riêng chị Đào, hàng triệu hộ dân ở khu vực hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ,… cũng rơi vào cảnh tương tự, nước lên 1 đêm, cuốn sạch đồ đạc, xe cộ, nhiều người phải bồng bế nhau chạy lên mái nhà hoặc trèo lên cây để thoát tạm.

Trẻ em và người già ngồi trên xuồng chống chọi với cơn lũ.

Trong đêm, nhiều đội cứu nạn chuyên nghiệp từ các tỉnh Lâm Đồng và cả các nhóm cứu hộ tự nguyện đã khẩn cấp lên đường hỗ trợ Đắk Lắk. Tuy nhiên, lũ lên quá nhanh, nhiều tuyến đường chìm sâu 2- 4m, dòng chảy xiết khiến việc tiếp cận vùng ngập trở nên vô cùng nguy hiểm.

Nhiều người nằm trên mái nhà giữa mênh mông là biển nước, cúp điện.

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, từ 19h ngày 19/11, Thủy điện Sông Ba Hạ xả về hạ du tới 16.100 m³/s - mức xả cao nhất trong lịch sử vận hành. Lượng nước khổng lồ này đổ về liên tục khiến các sông ở Phú Yên cũ lập tức dâng lên nhanh chóng.

Đến 21h tối 19/11, mực nước tại trạm Phú Lâm (sông Ba - Đắk Lắk) đã vượt đỉnh lũ năm 1993 hơn 6cm, cao hơn báo động 3 tới 1,57m và chưa có dấu hiệu dừng lại. Dự báo đỉnh lũ còn tăng trong đêm và rạng sáng 20/11, có thể vượt báo động 3 tới 1,8m.

Tại trạm Củng Sơn, mực nước chiều 19/11 đã xô đổ mọi kỷ lục lịch sử và tiếp tục tăng. Các chuyên gia dự báo lũ có thể vượt báo động 3 từ 3 - 7m, mức đặc biệt nguy hiểm, đe dọa hàng nghìn hộ dân ven sông.

Trên sông Kỳ Lộ - trạm Hà Bằng, lũ tuy giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì rất cao và sáng mai vẫn ở trên báo động 3. Trong khi đó, sông Kôn (trạm Thạnh Hòa, Gia Lai) tiếp tục ghi nhận lũ lên mạnh, đỉnh lũ có thể vượt báo động 3 khoảng 1,2m.

Tại Khánh Hòa, lũ trên sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang tăng nhanh từng giờ; dự báo rạng sáng mai vượt báo động 3 từ 0,5 - 1,8m, nguy cơ gây ngập sâu và kéo dài.

Cơ quan khí tượng nhận định đợt lũ này diễn biến hết sức phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng, tốc độ nước dâng nhanh, gây nguy cơ sạt lở, ngập sâu và cô lập kéo dài ở nhiều tỉnh. Người dân được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ cảnh báo, giữ liên lạc và tìm vị trí an toàn nhất có thể trong khi chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận.