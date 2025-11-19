Cứu hộ Đắk Lắk ngụp lặn trong nước ngập tới cổ, đưa người dân khỏi vùng cô lập

Clip người và gia súc liều mình bơi qua dòng nước lũ.

Trưa 19/11, mực nước ở các khu vực phía Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) dâng nhanh, hàng ngàn ngôi nhà bị cô lập .

Lãnh đạo xã Hòa Thịnh cho biết, hiện xã bị cô lập hoàn toàn. "Chúng tôi đang cố gắng tiếp cận người dân nhưng hiện đang thiếu phương tiện, chưa thể tiếp cận các vùng xa" - vị này nói.

Lực lượng chức năng ưu tiên đưa người già và trẻ em đến nơi trú ẩn.

Đồn Biên phòng Xuân Đài cử 2 tổ công tác gồm 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng 02 phường Sông Cầu và Xuân Đài vận động di dời và sơ tán nhân dân và tài sản đến vị trí tránh trú an toàn.

Do nước lũ lên quá nhanh, nhiều người bất chấp bơi qua dòng nước lũ.

Nhiều người dân ở xã Đồng Xuân ngâm mình trong dòng nước lũ, chờ lực lượng chức năng ứng cứu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Bằng mọi giá phải di dời dân

Trưa 19/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, cùng đoàn công tác trực tiếp đến kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Thời điểm này khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk đang vô cùng nguy cấp khi mưa lớn trên diện rộng và các nhà máy thuỷ điện đã điều tiết nước xả nước về hạ du. Chỉ riêng thuỷ điện sông Ba Hạ lúc 12h20 trưa nay đã xả nước về hạ du với lưu lượng trên 14.000 m3/s.

Kiểm tra thực tế công tác ứng phó mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo huy động tất cả các lực lượng để đưa dân ra khỏi ngập sâu trước diễn biến phức tạp như hiện nay.

Tại xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm ngôi nhà đã ngập sâu trong nước, lực lượng chức năng căng mình giữa dòng nước lũ để tiếp cận, ứng cứu người dân. Nhiều khu vực các phương tiện cứu hộ rất khó khăn mới tiếp cận được vì nước chảy xiết.

Kiểm tra công tác ứng phó lũ lớn các xã phía Đông Bắc, tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo các lực lượng khẩn trương di dời dân, tận dụng thời gian còn lại trong buổi chiều để cứu dân. Bởi đêm nay, nhiều con sông phía Đông tỉnh Đắk Lắk vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bằng mọi cách sơ tán dân đến vùng an toàn trước khi trời tối. Nếu cần thiết huy động cả trực thăng.