Cảnh báo rủi ro thiên tai rất lớn do lũ, sạt lở đất ở tỉnh Đắk Lắk

Ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lũ trên sông Ba, sông Kôn đang lên nhanh. Mực nước trên sông Ba tại trạm Củng Sơn đạt 35,92m, cao hơn báo động (BĐ)3 tới 1,42m; tại Phú Lâm đạt 3,94m, vượt báo động 3 là 0,24m.

Ngoài ra, mực nước trên sông Kôn tại Thạch Hòa đã đạt mức BĐ3; sông Thu Bồn tại Câu Lâu vượt BĐ2 0,22m; sông Trà Khúc chỉ còn dưới báo động 2 là 0,04m và tiếp tục lên; sông Krông Ana tại Giang Sơn vượt báo động 2 là 0,02m.

Nhiều sông khác từ TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai đến Khánh Hòa cũng đang dao động ở mức BĐ1-3, trong đó có sông Dinh (Khánh Hòa) đã trên BĐ3.

Nước lũ đang bủa vây nhiều khu vực ở Đắk Lắk. (Ảnh: Minh Minh)

Cũng theo ông Đại, trước diễn biến nguy hiểm này, sáng 19/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đã ban hành cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (lũ, lũ quét, sạt lở đất) đối với khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

"Đây là mức cảnh báo đặc biệt nguy hiểm, được đưa ra khi khu vực gặp tổ hợp thiên tai lớn gồm: lũ, lũ quét và sạt lở đất, có khả năng gây thiệt hại lớn đến tính mạng, tài sản và cơ sở hạ tầng", ông Đại nói.

Dự báo rong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba tại trạm Phú Lâm tiếp tục lên và ở trên BĐ3 (ở mức lũ lịch sử năm 1993: 5,21m), ngập diện rộng ở hạ lưu sông này. Lũ trên sông Kôn tiếp tục lên và duy trì trên BĐ3; lũ trên sông Krông Ana tiếp tục tăng; lũ sông Thu Bồn và sông Trà Khúc duy trì ở ngưỡng BĐ1-2.

Trong 24 giờ tiếp theo, tình hình lũ tại các sông chính có thể duy trì ở mức rất cao, trong khi ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh từ TP Huế đến Khánh Hòa.

Hiện tại, nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc ở Trung Bộ và Tây Nguyên đang ở mức rất cao. Nhiều khu vực dân cư, đặc biệt là vùng trũng thấp, vùng hạ lưu hồ chứa và khu vực ven sông, khả năng ngập sâu trong những giờ tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, ngầm tràn, sườn dốc dễ sạt lở; chủ động sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm theo yêu cầu của chính quyền địa phương.