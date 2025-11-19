Nhà dân ven sông Ba ở Đắk Lắk bị cô lập hoàn toàn, em bé co ro trên mái nhà

(VTC News) -

Chiều 19/11, ông Hoàng Văn Đại - Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo trong 12 giờ tới lũ trên sông Ba có khả năng đạt mức lịch sử và duy trì 24h tiếp theo mực nước ở trên mức báo động 3 và gây ngập lụt ở hạ lưu lưu vực sông này.

Nhiều khu vực phía Đông Đắk Lắk đã ngập hơn mái nhà khi lũ chưa đạt đỉnh.

Ông Đại khuyến cáo người dân hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, ngập tràn, những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở.

Tính đến 16h chiều 19/11, tổng lượng nước xả về hạ du của Thủy điện Sông Ba Hạ là 16.100 m3/s, đỉnh lũ vào chiều tối nay với lượng nước về hạ du 21.000 - 22.000 m3/s.

Một em bé co ro trên mái nhà giữa cơn lũ.

Trước những diễn biến nguy hiểm này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã ban hành cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 đối với khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Từ tối 18 đến chiều 19/11, vùng phía Đông Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ) hứng trận mưa lớn kéo dài, nhiều nơi xuất hiện mưa rất to kèm dông mạnh. Lượng nước khổng lồ đổ về từ thượng nguồn khiến các sông lớn đồng loạt xả lũ, gây ngập sâu diện rộng, gián đoạn giao thông và làm đảo lộn đời sống của hàng nghìn hộ dân.

Hàng nghìn hộ dân cô lập, chưa biết ứng cứu

Không kịp di dời tài sản, hầu hết các nơi ở khu vực Phú Yên cũ đã chìm trong biển nước. Hàng nghìn cuộc gọi cầu cứu, hàng nghìn hộ dân bị cô lập, bơi giữa dòng nước lũ để "cầu cứu"

"Không kịp chuẩn bị gì, nhà đã không còn gì. Tài sản mất hết, giờ chỉ biết cố giữ mạng sống" - một người dân ở xã Ô Loan nói.

Tuyến QL1 qua phường Tuy Hòa bị ngập nước, kẹt xe.

Mức rủi ro thiên tai cấp 4 là mức cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng, được đưa ra khi khu vực gặp tổ hợp nguy hiểm gồm: lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất, có khả năng gây thiệt hại lớn đến tính mạng, tài sản và cơ sở hạ tầng. Nhiều khu vực dân cư, đặc biệt là vùng trũng thấp, vùng hạ lưu hồ chứa và khu vực ven sông, có khả năng ngập sâu trong những giờ tới.

Hàng trăm hộ dân xã Hòa Thịnh cô lập hoàn toàn.

Trưa 19/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, cùng đoàn công tác trực tiếp đến kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Tại đây, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo huy động tất cả các lực lượng để đưa dân ra khỏi ngập sâu trước diễn biến phức tạp như hiện nay. “Bằng mọi cách sơ tán dân đến vùng an toàn trước khi trời tối. Nếu cần thiết huy động cả trực thăng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.