6 sai lầm thường gặp khi bố trí đèn trong nhà

(VTC News) -

Ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định cảm giác, thẩm mỹ và trải nghiệm sống trong mỗi ngôi nhà. Tuy nhiên, nhiều gia đình chỉ chú ý đến lựa chọn đồ nội thất mà quên rằng việc bố trí hệ thống chiếu sáng mới là yếu tố tạo nên chiều sâu cho không gian. Những sai lầm khi lắp đèn không chỉ làm giảm tính thẩm mỹ, mà còn gây bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Dưới đây là những lỗi phổ biến nhất nhiều người mắc phải khi bố trí đèn trong nhà.

Chọn ánh sáng không phù hợp

(Ảnh: Xây dựng Song Phát)

Mỗi khu vực trong nhà đòi hỏi một loại ánh sáng khác nhau. Tuy nhiên, nhiều gia đình chỉ dùng một tông ánh sáng xuyên suốt, như trắng lạnh hoặc vàng ấm, cho tất cả các phòng. Điều này khiến không gian trở nên đơn điệu hoặc không phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Nếu như phòng khách cần ánh sáng trung tính để tạo cảm giác rộng và sang, thì phòng ngủ nên ưu tiên ánh sáng vàng dịu để giúp thư giãn.

Bỏ qua ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng mặt trời luôn miễn phí và được coi là loại đèn tốt nhất. Vì vậy, nên tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời cho các phòng. Không ít gia chủ chia phòng kín mít, không có cửa sổ, giếng trời, sân vườn...dẫn đến việc luôn phải bật đèn điện giữa ban ngày.

Lạm dụng đèn âm trần

Đèn âm trần được ưa chuộng vì gọn và hiện đại. Tuy nhiên, không ít gia chủ lắp quá nhiều đèn âm trần gây tốn điện, làm ánh sáng loang lổ, giảm tính thẩm mỹ.

Thay vì rải đều đèn khắp nơi, nên xác định khu vực cần ánh sáng chính và bổ sung thêm đèn phụ để tạo hiệu ứng nhẹ nhàng hơn.

Thiếu ánh sáng điểm nhấn

Nhiều ngôi nhà lắp đủ đèn chiếu sáng chung nhưng thiếu hoàn toàn ánh sáng điểm nhấn. Sai lầm này khiến nội thất mất đi sự nổi bật. Đèn điểm nhấn giúp tạo chiều sâu, làm nổi bật tranh treo tường, tủ trang trí, mảng tường ốp gỗ hoặc cây cảnh nội thất.

Không có lớp ánh sáng điểm nhấn, không gian tuy sáng nhưng thiếu cảm xúc, trông phẳng và thiếu tính nghệ thuật.

Không chia đèn theo từng khu vực

(Ảnh: Nội thất HITA)

Nếu căn phòng có nhiều đèn trên trần, nên chia công tắc điều khiển theo từng cụm. Không nên dùng một công tắc bật cho tất cả đèn. Nên bố trí công tắc bật tắt theo từng khu vực để thuận tiện cho việc sử dụng. Nếu có thể, hãy sử dụng hệ thống điện thông minh để điều chỉnh các chế độ chiếu sáng.

Chọn sai kiểu đèn so với phong cách nội thất

Một số gia đình chọn đèn hoàn toàn theo sở thích mà quên rằng đèn phải đồng bộ với phong cách thiết kế. Chẳng hạn, nhà tối giản nhưng dùng đèn chùm cầu kỳ; nhà phong cách Bắc Âu nhưng lại dùng ánh sáng trắng xanh hay nội thất hiện đại nhưng lắp đèn tường cổ điển quá nặng nề.

Sự lệch tông này khiến tổng thể mất hài hòa, làm giảm giá trị thiết kế.