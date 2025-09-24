6 loại rau củ nên hạn chế sử dụng trong mùa thu đông

(VTC News) -

Mùa thu thời tiết mát mẻ và không khí trở nên khô hơn. Đây là lúc chúng ta cần điều chỉnh chế độ ăn uống cho phù hợp. Mùa thu mang đến vô số loại rau củ tươi ngon theo mùa, nhưng cũng có một số loại nên tránh sử dụng thường xuyên.

Sau đây là 6 loại rau củ được khuyên không nên sử dụng quá nhiều và thường xuyên vào cuối thu đầu đông, bạn cần cân nhắc khi mua chúng.

Mướp

Mướp ngon nhất khi thu hoạch vào mùa hè. (Ảnh: Sohu)

Mướp ngọt và mềm vào mùa hè, nhưng hãy cẩn thận khi ăn vào cuối thu. Mướp cuối thu nhanh hỏng, sợi mướp dày lên và kết cấu cũng giảm sút đáng kể. Mướp già, với hàm lượng chất xơ cao, không chỉ kém ngon mà còn có thể gây kích ứng dạ dày. Ăn mướp già thậm chí có thể gây tiêu chảy.

Cà chua chín

Cà chua sinh trưởng tự nhiên trong thời tiết ấm áp, nhưng nhiều loại cà chua cuối thu được ủ chín bằng phương pháp nhân tạo. Những quả cà chua này có thể trông đỏ nhưng bên trong vẫn cứng, vị chua và giá trị dinh dưỡng thấp. Hóa chất cũng có thể được sử dụng trong quá trình ủ chín, và việc tiêu thụ quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.

Nếu bạn muốn ăn cà chua, tốt nhất nên đợi chúng chín tự nhiên hoặc chọn các loại rau củ theo mùa khác.

Dưa chuột

Dưa chuột thường có dấu hiệu khô, ít nước khi sang mùa lạnh. (Ảnh: Sohu)

Dưa chuột là một loại rau củ mùa hè. Nhiều loại dưa chuột bán vào cuối thu được trồng trong nhà kính hoặc đã được bảo quản lâu ngày. Loại dưa chuột này có vị nhạt, ít nước và giá trị dinh dưỡng thấp. Chúng cũng có thể có mùi khó chịu do bảo quản không đúng cách. Trong thời tiết hanh khô của mùa thu, ăn loại dưa chuột này không những không giải khát mà còn có thể khiến bạn cảm thấy khô hơn.

Lá hẹ

Hẹ có thể được trồng cả vào mùa xuân và mùa thu, nhưng hương vị của hẹ mùa thu trồng ngoài trời kém hơn nhiều. Hẹ phát triển chậm hơn do thời tiết sang mùa, khiến lá chúng dày và kém mềm mại hơn. Hẹ cũng có vị cay nồng hơn vào mùa thu, có thể gây kích ứng dạ dày. Nếu bạn thích hẹ, tốt nhất nên chọn loại hẹ trồng trong nhà kính để đảm bảo độ ngon và giá trị dinh dưỡng.

Cà tím

Cà tím là loại quả ưa điều kiện thời tiết ấm. Cà tím cuối thu không chỉ mất đi hương vị mà còn có thể sản sinh ra các chất độc hại. Nếu không chú ý, bạn có thể mua phải cà tím có vỏ mềm và ruột bị thâm đen, tạo ra vị đắng. Ăn những loại cà tím này dễ gây khó chịu đường tiêu hóa, vì vậy hãy kiểm tra kỹ cà tím khi mua vào mùa thu đông để tránh những quả bị hư hỏng do sương giá.

Các loại rau củ đúng mùa luôn có vị thơm ngon và nhiều dinh dưỡng. (Ảnh: Sohu)

Trên đây là 5 loại rau bạn nên hạn chế ăn vào mùa thu, tuy nhiên nếu bạn tìm được nguồn cung cấp thực phẩm an toàn thì vẫn có thể sử dụng nếu thực sự cần thiết.

Bên cạnh đó, bạn nên ưu tiên chọn các rau củ theo đúng mùa. Đây là mùa của rất nhiều loại thực phẩm ngon như bí đỏ, củ cải, bắp cải, khoai môn... Những loại rau này không chỉ ngon mà còn rất bổ dưỡng, rất phù hợp với khí hậu hanh khô của mùa thu đông. Ăn các rau củ này sẽ cung cấp dinh dưỡng giúp cơ thể khỏe mạnh, phòng chống bệnh tật trong thời tiết giao mùa.