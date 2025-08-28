4 loại rau củ ít thuốc trừ sâu nên ăn thường xuyên trong mùa thu

(VTC News) -

Mùa thu là thời điểm lý tưởng của nhiều loại rau củ tươi ngon. Đặc biệt, rất nhiều loại rau củ có khả năng kháng sâu bệnh tự nhiên nên nó có thể phát triển tốt mà quá cần thuốc bảo vệ thực vật.

4 loại rau củ ít thuốc trừ sâu trong mùa thu

Khi đi chợ mùa thu, các bà nội trợ có thể ưu tiên lựa chọn các loại rau củ ít thuốc trừ sâu này để bảo vệ sức khỏe của cả gia đình.

Củ cải

Củ cải là loại rau củ có nhiều vào mùa thu. Với hương vị tươi mát, ngọt ngào, nhiều vitamin C và chất xơ, củ cải có thể sử dụng để hầm xương, xào luộc hoặc kết hợp cùng thịt kho cũng rất hấp dẫn. Loại rau củ ít thuốc trừ sâu này cũng là lựa chọn hoàn hảo để phòng các bệnh liên quan tới hô hấp trong mùa thu.

Canh củ cải tôm nên dùng nóng, thích hợp cho ngày se lạnh. (Ảnh: Sohu)

Bạn có thể làm món canh củ cải tôm khô theo hướng dẫn sau: Thái mỏng 1/2 cây củ cải trắng và để riêng. Đun nóng một ít dầu ăn trong chảo, cho một nắm tôm khô vào, xào trên lửa nhỏ cho đến khi thơm. Đập hai quả trứng vào, chiên cho đến khi cả hai mặt đều có màu vàng nâu, sau đó dùng thìa dẹt cắt thành từng miếng.

Thêm một lượng nước sôi vừa đủ, cho củ cải thái sợi vào và tôm khô, đun nhỏ lửa trong 8 phút cho đến khi nước dùng hơi nhạt màu. Cho trứng chiên đã xắt miếng nhỏ vào nồi. Nêm muối và một nhúm tiêu trắng. Bạn có thể thêm kỷ tử để tăng độ đậm đà của món canh.

Đậu bắp

Đậu bắp cũng là loại rau củ ít thuốc trừ sâu trong mùa thu. Loại quả này giòn, có vị thơm ngon. Chất nhầy của đậu bắp giàu pectin và chất xơ hòa tan, rất tốt cho tiêu hóa. Chỉ cần chế biến đơn giản, đậu bắp sẽ có hương vị rất cuốn, hấp dẫn cả gia đình.

Đậu bắp là món ăn nhiều dinh dưỡng, có thể chế biến nhiều món ngon. (Ảnh: Sohu)

Đậu bắp chần là món đơn giản và dễ ăn nhất: Rửa sạch đậu bắp, không bỏ cuống để tránh mất chất dinh dưỡng. Đun sôi nước trong nồi, cho một ít muối và vài giọt dầu ăn, cho đậu bắp vào chần trong 2-3 phút. Khi đậu bắp chuyển sang màu xanh ngọc, vớt ra ngay và ngâm bằng nước đun sôi nguội để đậu vẫn giòn và mềm. Chắt nước và thưởng thức.

Bạn có thể điều chỉnh nước chấm theo ý thích: chỉ cần trộn nước tương nhạt, một ít đường, tỏi băm và dầu mè. Món ăn này vừa đậm đà, thanh mát lại vừa ngon miệng.

Bí đao

Bí đao thanh mát và mọng nước, là một loại rau củ bổ dưỡng cho sức khỏe. Vị ngọt dịu, thanh mát của bí đao có đặc tính giải nhiệt và lợi tiểu, đặc biệt hiệu quả trong việc làm dịu cơ thể mùa thu khô hanh.

Canh bí nấu nấm và trứng rất thích hợp cho các bữa tối gia đình. (Ảnh: Sohu)

Bạn có thể làm canh trứng chiên bí đao nấm theo hướng dẫn sau: Gọt vỏ bí đao và cắt thành sợi mỏng; thái lát nấm hương. Cho một ít dầu vào chảo, đổ nước trứng vào, chiên thành trứng ốp la, vớt ra cắt thành sợi. Cho nấm hương thái lát vào chảo dầu, xào cho đến khi mềm.

Thêm nhiều nước sôi, cho bí đao thái sợi và trứng chiên vào, đun nhỏ lửa trong 5 phút cho đến khi bí đao có màu trong. Nêm muối và một ít dầu mè, trang trí với hành lá thái nhỏ. Món súp trong vắt, đậm đà, đơn giản mà ấm áp.

Củ sen

Củ sen là loại rau củ mùa thu rất bổ dưỡng, giòn, ngọt, có thể ăn sống hoặc nấu chín. Củ sen nếu làm salad thì ngọt, giòn và mềm, nấu chín sẽ mềm, dẻo và thơm. Với thành phần giàu sắt và chất xơ, củ sen giúp bổ tỳ, kích thích ăn ngon.

Món salat củ sen rất thích hợp để giải ngán trong những ngày nhiều đạm. (Ảnh: Sohu)

Bạn hãy thử làm củ sen trộn rong biển và váng đậu theo cách sau: Gọt vỏ và thái mỏng củ sen, ngâm trong nước lạnh có pha chút giấm trắng để tránh bị đổi màu. Ngâm váng đậu khô cho đến khi mềm, sau đó cắt thành từng miếng. Ngâm rong biển cho đến khi mềm và rửa sạch.

Đun sôi nước trong nồi, chần riêng từng nguyên liệu, nhấc ra khỏi bếp, để nguội và chắt nước. Riêng củ sen chần trong khoảng 1 phút để giữ độ giòn. Cho các nguyên liệu đã nguội vào tô lớn, thêm tỏi băm, ớt chuông, nước tương, giấm, một ít đường và dầu mè, trộn đều. Món ăn này có hương vị đậm đà và thanh mát.

Mùa thu là thời điểm của rất nhiều loại rau củ ngon. Vì thế, các bà nội trợ nên tận dụng thời điểm này để mua các loại rau củ đúng mùa nhằm hạn chế được dư lượng chất bảo vệ thực vật, giúp cho bữa ăn gia đình được an toàn, giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe.