5 thực phẩm nên ăn thường xuyên để thải độc thận

(VTC News) -

Súp lơ trắng

Súp lơ (bông cải trắng) là nguồn dồi dào glucosinolate - hợp chất giúp gan và thận trung hòa độc tố. Báo Lao động dẫn nguồn Harvard Health Publishing cho biết, súp lơ có khả năng hỗ trợ giải độc nhờ lượng vitamin C, folate và chất xơ cao, giúp giảm viêm và tăng cường sức đề kháng tổng thể.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ không chỉ là món bổ dưỡng trong bữa ăn nhờ màu sắc bắt mắt, mà còn là cách thải độc gan tốt nhất trong nhóm rau củ.

Giàu vitamin C và A, loại rau này giúp ngăn tổn thương tế bào thận do stress oxy hóa, đồng thời kích thích thận hoạt động hiệu quả hơn.

Ớt chuông đỏ và tỏi là những thực phẩm thải độc thận rất tốt

Tỏi

Tỏi không chỉ là gia vị phổ biến mà còn là bài thuốc quý giúp mát gan, bổ thận. Báo Lao động dẫn nguồn các nghiên cứu từ Mayo Clinic cho thấy tỏi giúp giảm huyết áp, kháng viêm và bảo vệ mạch máu – tất cả đều là yếu tố quan trọng trong việc hỗ trợ chức năng thận.

Dưa hấu

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Times of India cho biết, dưa hấu cung cấp nước, có tác dụng lợi tiểu, giải độc thận, làm sạch hệ tiết niệu và giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.

Các chất chống oxy hóa và vitamin C trong loại quả này bảo vệ tế bào thận khỏi bị tổn thương. Nếu không thích ăn dưa hấu cắt miếng, bạn cũng có thể ép lấy nước, không cần thêm đường.

Dưa chuột

Hàm lượng nước cao và đặc tính chống oxy hóa của dưa chuột có tác dụng lợi tiểu tự nhiên và đào thải độc tố. Ăn dưa chuột thái lát như món ăn nhẹ hoặc chế biến thành salad cung cấp nước, ít calo.