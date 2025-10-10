Mẹ hiến thận cứu con

(VTC News) -

Sau hơn hai tuần phẫu thuật, nam bệnh nhân 28 tuổi, trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh xuất viện trong niềm xúc động của gia đình và tập thể y bác sĩ. Anh là người bệnh thứ tư được ghép thận thành công tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh).

Bệnh nhân mắc suy thận giai đoạn cuối, đối mặt với nguy cơ chạy thận suốt đời. Ngày 23/9, anh được ghép thận từ người hiến sống là mẹ ruột. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ, diễn ra suôn sẻ, quả thận ghép hồng hào và bắt đầu hoạt động ngay sau mổ.

Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu tích cực. Các chỉ số chức năng thận ổn định, vết mổ liền tốt, người bệnh ăn uống, sinh hoạt bình thường. Đến nay, sau gần hai tuần, anh đã đủ điều kiện xuất viện, tiếp tục được theo dõi định kỳ tại phòng khám ghép thận của bệnh viện.

Người bệnh khoẻ mạnh sau ghép thận.

Theo PGS.TS Nguyễn Quang Nghĩa – Giám đốc Trung tâm ghép tạng, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí làm chủ hoàn toàn kỹ thuật ghép thận sau thời gian được hỗ trợ chuyên môn ban đầu. “Hy vọng trong thời gian tới, kỹ thuật này có thể được thực hiện thường quy tại bệnh viện”, ông Nghĩa nhận định.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Anh Cường – Giám đốc Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí – cho biết, ca ghép thận thứ tư không chỉ mang lại cơ hội sống khỏe cho người bệnh mà còn khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ trong lĩnh vực ghép tạng - kỹ thuật chuyên sâu trong y học hiện đại.

“Từ thành công này, bệnh viện có thêm động lực để mở rộng và làm chủ nhiều kỹ thuật cao khác, phục vụ người dân trong tỉnh và các khu vực lân cận”, ông Cường nói.

Tính đến nay, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí thực hiện 4 ca ghép thận, tất cả đều thành công. Người bệnh sau ghép có chức năng thận ổn định, trở lại sinh hoạt bình thường, góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trung ương và mở ra hy vọng mới cho người bệnh suy thận tại Quảng Ninh.

Việt Nam bắt đầu ghép tạng từ năm 1992, nguồn hiến từ người cho sống, còn ghép tạng từ người cho chết não vào năm 2010. Sau 33 năm, Việt Nam thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng. Ba năm nay (từ 2022-2024), Việt Nam là quốc gia số 1 tại Đông Nam Á về số ca ghép tạng mỗi năm (trên 1.000 ca).

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn cho biết Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng và phát triển mạng lưới gần 30 cơ sở đủ năng lực kỹ thuật. Các bác sĩ Việt Nam đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp như ghép tim-gan đồng thời, khí quản, phổi...