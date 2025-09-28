8 thói quen âm thầm gây hại thận

(VTC News) -

Uống ít nước

Báo VnExpress dẫn lời TS.BS Ngô Thị Kim Oanh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3 cho biết, thận cần đủ nước để lọc máu và thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể qua nước tiểu. Khi lượng nước đưa vào không đủ, nước tiểu bị cô đặc, làm tăng nguy cơ kết tinh thành sỏi, đồng thời giảm khả năng loại bỏ độc tố.

Nhiều người chỉ uống nước khi cảm thấy khát, trong khi cảm giác khát là dấu hiệu muộn của mất nước.

Uống ít nước kéo dài cũng khiến lưu lượng máu đến thận suy giảm, làm tổn thương mô thận và gây suy thận mạn.

Nhịn tiểu thường xuyên

Việc nhịn tiểu trong thời gian dài, nhất là khi làm việc căng thẳng hoặc trong môi trường thiếu tiện nghi, khiến nước tiểu ứ đọng trong bàng quang, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Tình trạng này dễ dẫn đến nhiễm trùng đường tiểu dưới, sau đó lan ngược dòng lên thận gây viêm bể thận - nguyên nhân dẫn đến suy giảm chức năng thận nếu tái phát nhiều lần.

Lạm dụng thuốc giảm đau gây hại thận

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn thông tin đăng trên trang TOI cho biết, việc lạm dụng thuốc giảm đau, đặc biệt là nhóm thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) như ibuprofen, aspirin hay naproxen, có thể gây hại cho thận.

Lạm dụng thuốc giảm đau thường xuyên gây hại cho thận

Những thuốc này làm giảm lưu lượng máu đến thận và nếu dùng thường xuyên hoặc kéo dài, nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính (CKD) sẽ tăng lên. Vì vậy, bác sĩ luôn khuyến cáo chỉ dùng thuốc giảm đau khi thật sự cần thiết và đúng theo chỉ định.

Thói quen ăn quá nhiều muối

Ăn quá nhiều muối (natri) có thể gây hại cho thận. Lượng muối dư thừa làm tăng huyết áp – một trong những yếu tố hàng đầu gây tổn thương thận. Để giảm muối, bạn có thể thay thế bằng các loại thảo mộc và gia vị tự nhiên.

Đồng thời, nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh hay đồ ăn vặt đóng gói, vì chúng thường chứa rất nhiều muối và phụ gia, không chỉ gây hại cho thận mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân.

Hút thuốc

Một trong những cách tốt nhất để bảo vệ thận là từ bỏ thuốc lá. Nhiều nghiên cứu cho thấy người hút thuốc thường có protein xuất hiện trong nước tiểu – dấu hiệu cảnh báo sớm của tổn thương thận.

Rượu bia

Uống nhiều rượu có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho thận. Ngoài chức năng lọc chất thải, thận còn duy trì cân bằng nước trong cơ thể. Khi uống rượu, quá trình này bị rối loạn, cơ thể dễ mất nước và huyết áp tăng cao, từ đó làm hại trực tiếp đến thận.

Thay nước lọc bằng cà phê, trà đặc hoặc nước ngọt

Một số người trẻ có thói quen chỉ uống cà phê, trà sữa hoặc nước tăng lực trong ngày mà rất ít dùng nước lọc. Các loại đồ uống này có thể gây lợi tiểu nhẹ, làm tăng nguy cơ mất nước mạn tính nếu không bù đủ nước lọc.

Ngoài ra, caffeine, đường và các chất phụ gia cũng làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận.

Ngủ không đủ giấc

Thiếu ngủ kéo dài ảnh hưởng đến cơ chế tự phục hồi và điều hòa nội tiết của cơ thể, trong đó có chức năng điều hòa huyết áp và cân bằng dịch của thận.

Ngủ ít hoặc ngủ thất thường cũng làm tăng nguy cơ stress oxy hóa - một yếu tố góp phần gây tổn thương cầu thận.